India South Africa ODI : निर्णायक मुकाबले में भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करेगी दक्षिण अफ्रीका, दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, सीरीज निर्णायक मुकाबला
Dec 06, 2025, 04:40 PM
निर्णायक मुकाबले में भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करेगी दक्षिण अफ्रीका, दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

विशाखापत्तनम: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस अहम मैच में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है।

केएल राहुल ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हमने कल रात यहीं ट्रेनिंग की थी। रांची और रायपुर की तरह ओस जल्दी नहीं आई। हम लक्ष्य का पीछा करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम पहले गेंदबाजी में कैसा करते हैं। विकेट अच्छा लग रहा है। पिछले दो मैचों में हमने जिस तरह से खेला है, उससे हम बहुत खुश हैं। परिस्थितियों को देखते हुए हमने अच्छा किया है और बहुत सारी सकारात्मक चीजें हैं। टीम में एक बदलाव है, वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक प्लेइंग इलेवन में आए हैं।"

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करते। उम्मीद है आज का मैच भी रोमांचक होगा। हमारी टीम में दो बदलाव हैं। बर्गर और जॉर्जी की जगह रिकेल्टन और बार्टमैन टीम में आए हैं।"

बर्गर और जॉर्जी दोनों ही पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे। दोनों कुछ समय के लिए अब क्रिकेट के मैदान से बाहर रहेंगे।

दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर हैं। रांची में खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने 17 रन से जीत दर्ज की थी। दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से जीता था। तीसरे मैच का विजेता सीरीज का विजेता होगा।

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन

रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन।

--आईएएनएस

 

 

