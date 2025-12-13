India South Africa T20 : बल्लेबाजी क्रम में बहुत ज्यादा बदलाव से सहमत नहीं: रॉबिन उथप्पा

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 में 51 रन से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम ने मैच में जिस तरीके से लक्ष्य का पीछा करने की रणनीति बनाई उसकी आलोचना हो रही है। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने कहा है कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी में शीर्ष क्रम में जो लचीलापन है, कहीं न कहीं उस वजह से हमें लक्ष्य हासिल करने में परेशानी हुई और हमें मैच गंवाना पड़ा।

जियोहॉटस्टार पर उथप्पा ने कहा, "आप शुरुआती विकेट खो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए असली दिक्कत शुभमन गिल के आउट होने के बाद की रणनीति थी। अक्षर पटेल को उस स्टेज पर इतनी मजबूत बल्लेबाजी क्रम के बावजूद तीसरे नंबर पर भेजने का फैसला कहीं न कहीं टीम पर भारी पड़ा। उन्हें पिच-हिटर के तौर पर खेलना होगा। अक्षर ने 21 गेंदों पर 21 रन बनाए और उस मकसद को पूरा नहीं कर पाए। विकेट गिरते रहने से उन्हें अपना तरीका बदलना पड़ा और धीमी बल्लेबाजी के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे चेज को नुकसान हुआ।"

रॉबिन उथप्पा ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि पारी को कैसे संभालेंगे। पहले छह से आठ ओवर के बाद मैच की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन समझ आता है, लेकिन बड़ा लक्ष्य हासिल करने से पहले आपको एक मजबूत आधार की जरूरत होती है, उसके बिना लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। खिलाड़ियों को एक ही गेम में कई रोल के लिए तैयार रहने के लिए कहना रन बनाने को और मुश्किल बना देता है, और यहीं पर इंडिया की परेशानी बढ़ रही है। मैं सलामी बल्लेबाजों के अलावा पारी की शुरुआत में बहुत ज्यादा बदलाव से सहमत नहीं हूं।"

भारतीय टीम को जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 214 का लक्ष्य दिया था। शुभमन गिल का विकेट पहले ही ओवर में गिर गया। सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों के रहते तीसरे नंबर पर अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजने के फैसले के लिए हेड कोच गंभीर की आलोचना हो रही है। भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 पर सिमटकर 51 रन से मैच हार गई थी।

--आईएएनएस