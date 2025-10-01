खेल

India vs Pakistan Women World Cup 2025 : पाकिस्तानी टीम को उम्मीद, भारतीय टीम पुरुष टीम की तरह हाथ नहीं मिलाएगी

भारत-पाक महिला विश्व कप मैच से पहले हाथ मिलाने पर बढ़ा विवाद
Oct 01, 2025, 04:16 AM
महिला वनडे विश्व कप : पाकिस्तानी टीम को उम्मीद, भारतीय टीम पुरुष टीम की तरह हाथ नहीं मिलाएगी

मुंबई: महिला विश्व कप 2025 में 5 अक्टूबर को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है। पाकिस्तान टीम को उम्मीद है कि पुरुष टीम की तरह भारतीय महिला टीम भी मैच के बाद 'हाथ न मिलाने' की नीति अपनाएगी।

 

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम भारतीयों से 'हाथ न मिलाने' की स्थिति के लिए तैयार है। पाकिस्तान टीम ने पीसीबी से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे हैं।

 

भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप के तीनों मैचों में अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ नहीं मिलाया और फिर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

 

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक, "पाकिस्तान महिला टीम की मैनेजर हिना मुनव्वर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खिलाड़ियों के रुख को लेकर दिशानिर्देश लिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि भारतीय महिला खिलाड़ी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की नीति अपनाएंगी।"

 

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की मैनेजर, मुनव्वर एक पुलिस अधिकारी हैं, जो इस साल फरवरी में त्रिकोणीय सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबंधन करते हुए पाकिस्तान पुरुष टीम की पहली महिला मैनेजर बनीं।

 

पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने कहा कि वे भारत के खिलाफ मैच को किसी भी सामान्य विश्व कप मैच की तरह ही लेंगी और अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देंगी।

उन्होंने कहा, "विश्व कप हमारे लिए सबसे बड़ा मंच है। हम जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए निरंतरता, अनुशासन और टीम वर्क महत्वपूर्ण होंगे। हमारा ध्यान हर मैच में कड़ी प्रतिस्पर्धा करने, अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने और नॉकआउट चरण तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर है। पाकिस्तानी जर्सी पहनना एक सम्मान की बात है। इस टीम की हर खिलाड़ी जिम्मेदारी को समझती है। हमारा लक्ष्य सकारात्मक क्रिकेट खेलना, बड़े मौकों पर आगे बढ़ना और पाकिस्तान को गौरवान्वित करना है।"

 

 

India Pakistan rivalryFatima SanaHandshake ControversyWomen Cricket World CupIndia vs Pakistan Women WC 2025PCB GuidelinesColombo Cricket Stadium

