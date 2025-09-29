India Pakistan Final : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, हार्दिक पांड्या बाहर, बुमराह की वापसी

दुबई: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम इस मुकाबले में तीन बदलावों के साथ उतरी है। यह ऐतिहासिक मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।

हार्दिक पांड्या इस खिताबी मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को भी इस मुकाबले से बाहर होना पड़ा है। इनके स्थान पर जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी हुई है, जबकि रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। पाकिस्तान ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस वक्त शानदार फॉर्म में हैं। इस युवा खिलाड़ी ने 51.50 की औसत के साथ 309 रन बनाए हैं। अभिषेक सुपर-4 के लगातार तीन मुकाबलों में अर्धशतक जमा चुके हैं। ऐसे में टीम को इस खिलाड़ी से काफी उम्मीदें होंगी।

शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी भारत को मजबूत शुरुआत दिला सकती है। इनके अलावा, कप्तान सूर्यकुमार यादव से बल्लेबाजी में काफी आस है। गेंदबाजी में कुलदीप यादव पाकिस्तानी टीम को परेशान कर सकते हैं।

भारत एशिया कप 2025 में अब तक अजेय रहा है। टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत के साथ अपने ग्रुप स्टेज का शानदार आगाज किया था। इसके बाद पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने ओमान के खिलाफ 21 रन से मुकाबला जीता।

सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला 41 रन से जीता, जबकि श्रीलंका के विरुद्ध सुपर ओवर में जीत दर्ज की।

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से मुकाबला जीतने के बाद भारत के विरुद्ध अगला मैच 7 विकेट से गंवा दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ 41 रन से जीत दर्ज की।

सुपर-4 में पाकिस्तान को भारत के हाथों 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद उसने श्रीलंका को 5 विकेट, जबकि बांग्लादेश को 11 रन से मात देते हुए फाइनल में प्रवेश किया।

भारत की प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन : साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद