खेल

India vs Oman T20 : कमजोर ओमान से भारत का मुकाबला, जीत की हैट्रिक पर निगाहें

भारत-ओमान टी20 आज, सुपर-4 में जगह बनाने को उतरेगी टीम इंडिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 19, 2025, 12:51 PM
एशिया कप : कमजोर ओमान से भारत का मुकाबला, जीत की हैट्रिक पर निगाहें

नई दिल्ली: भारतीय टीम शुक्रवार को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ उतरेगी। सुपर-4 चरण से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखेगी। भारतीय टीम की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाते हुए अगले दौर में पहुंचने की होगी।

भारत ने टी20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है। ऐसे में शुक्रवार को खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है।

 

भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पायदान पर है। भारत ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का शानदार आगाज किया। इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा।

 

दूसरी ओर, ओमान की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर खिताबी रेस से बाहर है। इस टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध 93 रन से हार का सामना किया, जिसके बाद यूएई ने उसे 42 रन से शिकस्त दी।

 

इस मुकाबले में टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शुभमन गिल से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी से विपक्षी खेमे को परेशान कर सकते हैं।

 

दूसरी ओर, ओमान की टीम को जतिंदर सिंह और विनायक शुक्ला से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी। वहीं, गेंदबाजी में आमिर कलीम और समय श्रीवास्तव टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं।

 

दुबई की तुलना में आबू धाबी की पिच स्पिनर्स के लिए कम मददगार है। शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जिसके बाद पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हो सकती है। आबू धाबी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

 

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।

 

ओमान की टीम: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, जितेन रामानंदी, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, करण सोनावले, आशीष ओडेदरा, मोहम्मद इमरान, जिक्रिया इस्लाम, नदीम खान, सुफियान यूसुफ।

 

 

Asia Cup Super 4Suryakumar YadavIndia vs Oman T20IND vs OMA Abu DhabiAsia Cup 2025Shubman GillKuldeep YadavOman Cricket

Related posts

Loading...

More from author

Loading...