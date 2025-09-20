खेल

India vs Oman Asia Cup : संजू सैमसन का अर्धशतक, भारत ने ओमान को दिया 189 का लक्ष्य

सैमसन के अर्धशतक से भारत ने ओमान को 189 रन का लक्ष्य दिया
Sep 20, 2025, 08:18 AM
एशिया कप : संजू सैमसन का अर्धशतक, भारत ने ओमान को दिया 189 का लक्ष्य

अबू धाबी: भारतीय क्रिकेट टीम ने शेख जायद स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप के ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में ओमान को जीत के लिए 189 रन का लक्ष्य दिया है।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 6 के स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने दूसरे विकेट के लिए 66 रन की तेज साझेदारी की। 72 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा। अभिषेक 15 गेंद पर 2 छक्के और 5 चौके की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या 1 और शिवम दुबे 5 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल ने 13 गेंद पर 26 रन बनाए।

इस बीच संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सैमसन ने 45 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 56 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 18 गेंद पर 29 रन की पारी खेली।

कप्तान सूर्यकुमार यादव अन्य खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का मौका देने के उद्देश्य से क्रीज पर नहीं उतरे। उन्होंने हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को भी बल्लेबाजी के लिए भेजा। हर्षित 8 गेंद पर 13 और कुलदीप 3 गेंद पर 1 रन बनाकर नाबाद रहे।

भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन बनाए।

ओमान की तरफ से शाह फैसल ने 2, जितेंद्र रामानंदी ने 23 और आमिर कलीम ने 2 विकेट लिए।

भारतीय क्रिकेट टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर है और सुपर4 में पहले ही जगह बना चुकी है। टीम इंडिया के लिए ओमान के खिलाफ खेला जा रहा मैच अभ्यास की तरह है। यही वजह है कि जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया और सभी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का मौका दिया गया।

 

 

 

