India vs Oman Toss : ओमान के खिलाफ टॉस जीत भारत ने चुनी बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, अर्शदीप और राणा प्लेइंग इलेवन में शामिल।
Sep 20, 2025, 01:22 PM
एशिया कप : ओमान के खिलाफ टॉस जीत भारत ने चुनी बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

अबू धाबी: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के अपने आखिरी लीग मुकाबले में ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले ही सुपर4 में अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए जगह बना चुकी है।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने पर विचार कर रहे हैं। हमने इस प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाजी नहीं की है और हम अपनी गहराई जानना चाहते हैं। सुपर 4 में जाने से पहले खेलने का समय मिलना महत्वपूर्ण है। हम पहले दो मैचों में जो अच्छी आदतें अपनाई हैं, उन्हें जारी रखना चाहते हैं। यह अच्छा लग रहा है और हमारे सलामी बल्लेबाज आगे इसका आकलन करेंगे। हम दो बदलाव के साथ उतर रहे हैं।"

 

भारतीय टीम ने दो बदलाव किए हैं। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। उनकी जगह पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है।

 

ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा, "मैं भी पहले बल्लेबाजी करता। यहां से मिलने वाला अनुभव बहुत अच्छा है। हमारी टीम युवा है, उसे ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन इससे उन्हें यहां आकर खुद को परखने का अच्छा मौका मिलता है। भारत के साथ मैदान साझा करने और उनकी मानसिकता को समझने का यह एक शानदार मौका है।"

 

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन

 

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

 

ओमान की प्लेइंग इलेवन

 

आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी

 

 

