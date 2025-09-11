खेल

India Women Hockey Team : भारतीय टीम ने सुपर 4 में कोरिया को 4-2 से हराया

हॉकी एशिया कप सुपर 4: भारत ने कोरिया को 4-2 से हराया, टूर्नामेंट में अजेय सफर जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 11, 2025, 01:40 AM
महिला एशिया कप हॉकी : भारतीय टीम ने सुपर 4 में कोरिया को 4-2 से हराया

हांगझोऊ: भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन के हांगझोऊ में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में गोंगशु कैनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में बुधवार को खेले गए मैच में कोरिया को 4-2 से हरा दिया। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय है।

भारतीय टीम ने लीग स्टेज के दमदार प्रदर्शन को सुपर 4 में भी बरकरार रखते हुए कोरिया को जोरदार पटखनी दी। भारत के लिए पहला गोल वैष्णवी फाल्के ने किया। मैच के दूसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को उन्होंने गोल में बदला और भारत को बढ़त दिलाई। वैष्णवी ने गेंद को इंजेक्ट किया था, जिसके बाद उदिता के शॉट को कोरियाई गोलकीपर ने बचा लिया। वैष्णवी खुद गोल पोस्ट के पास खड़ी थी और उन्होंने रिबाउंड करते हुए गेंद को गोल में बदल दिया।

हाफ-टाइम तक भारतीय टीम की बढ़त 1-0 थी। 32वें मिनट भारतीय टीम ने दूसरा गोल दागा। रुतुजा दादासो पिसाल ने सर्कल के अंदर गेंद को हासिल किया और इसे संगीता कुमारी को पास किया, जिन्होंने आसानी से गोल कर दिया। एक मिनट से भी कम समय बाद कोरिया की किम युजिन ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। यह कोरिया की तरफ से पहला गोल था।

भारत की तरफ से तीसरा गोल लालरेमसियामी ने किया। सर्कल के अंदर उदिता से मिले पास को उन्होंने कोरियाई गोलकीपर के करीब से निकाल दिया। कोरियाई गोलकीपर इस तेज शॉट को रोक नहीं सकी। पिछले साल की उपविजेता कोरिया ने भारतीयों पर दबाव बनाए रखा जब युजिन ने 53वें मिनट में एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अपना दूसरा गोल किया। भारत की तरफ से चौथा और निर्णायक गोल अंतिम मिनट में रुतुजा ने किया। पेनल्टी कॉर्नर को रुतुजा ने गोल में बदलकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को चीन से होगा।

 

 

 

India vs KoreaVaishnavi PhalkeRutuja PisalSuper 4 HockeyLalremsiami GoalHockey Asia Cup 2025India Women Hockey

Related posts

Loading...

More from author

Loading...