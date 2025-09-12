खेल

India vs China Women Hockey : सुपर 4 में भारत को चीन ने 1-4 से हराया

महिला एशिया कप में चीन ने भारत को 4-1 से हराया, मुमताज खान ने दागा एकमात्र गोल
Sep 12, 2025, 02:58 AM
महिला हॉकी एशिया कप : सुपर 4 में भारत को चीन ने 1-4 से हराया

हांगझोऊ: भारतीय महिला हॉकी टीम को गुरुवार को हांगझोऊ में महिला एशिया कप 2025 में चीन के खिलाफ अपने दूसरे सुपर4 मैच में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की तरफ से एकमात्र गोल मुमताज खान (38वें मिनट) कर सकीं।

मेजबान चीन के लिए जू मीरॉन्ग (4वें और 56वें ​​मिनट), चेन यांग (31वें मिनट) और टैन जिनझुआंग (47वें मिनट) ने गोल किए।

मैच का पहला क्वार्टर बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने सर्कल में आक्रामक रुख अपनाया और अच्छे मौके बनाए। शुरुआती गोल चीन ने करते हुए भारत पर दबाव बना दिया। जू मीरॉन्ग ने चौथे मिनट में गोल किया। भारत ने बराबरी के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 10वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर का फायदा भी भारतीय टीम नहीं उठा सकी।

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन गोल करने में किसी टीम को सफलता नहीं मिली। पहले हाफ के आखिरी पांच मिनटों में भारत ने खेल की गति बढ़ा दी और चीनी डिफेंस पर लगातार दबाव बनाते हुए गेंद पर कब्जा बनाए रखा और अपना पहला गोल करने की कोशिश की। 27वें मिनट में, भारत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन उसे भी गोल में नहीं बदला जा सका। पहले हाफ तक चीन 0-1 से आगे रही।

तीसरे क्वार्टर के पहले ही मिनट में चीन ने दूसरा गोल करते हुए अपनी बढ़त 0-2 कर ली और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 38वें मिनट में, मुमताज खान ने भारत के लिए पहला और एकमात्र गोल दागा। लालरेम्सियामी ने सर्कल के किनारे उन्हें गेंद पास की, जहां से उन्होंने दूर से एक शक्तिशाली बैक-हैंड शॉट लगाकर भारत के लिए पहला गोल किया।

चीन ने अंतिम क्वार्टर की शुरुआत मजबूती से की और 47वें मिनट में तीसरा गोल दागा। 56वें ​​मिनट में जू मीरोंग ने चीन के लिए चौथा गोल किया और मैच चीन के पाले में चला गया। 1-4 की जीत के साथ चीन महिला एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गई।

भारतीय टीम शुक्रवार को होने वाले सुपर4 के अपने तीसरे मैच में जापान के खिलाफ जीत हासिल कर फाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी।

 

 

 

