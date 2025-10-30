India vs Australia Women : सेमीफाइनल में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती

नवी मुंबई: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है, जिसे जीतने वाली टीम 2 नवंबर को फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी।

सेमीफाइनल मैच से पहले सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की टीम में वापसी हुई है। बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुईं प्रतिका रावल टखने में चोट के चलते शेष टूर्नामेंट से बाहर हैं। ऐसे में शेफाली को 'गोल्डन चांस' मिला है।

भारत को इस मैच में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर से बल्लेबाजी में उम्मीद होंगी। दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी टीम का साथ दे सकती हैं। उनके अलावा, क्रांति गौड़ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई खेमे को बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर से बल्लेबाजी में आस होगी। गेंदबाजी में अलाना किंग और एनाबेल सदरलैंड भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच अब तक 60 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें 49 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते, जबकि 11 मैच भारत के नाम रहे। महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में यह भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा सेमीफाइनल होगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबले के लिए जिस पिच को चुना गया है, उसमें श्रीलंका ने नवी मुंबई चरण की शुरुआत में बांग्लादेश के साथ खेला था। यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो सकती है। इस मैच से पहले नवी मुंबई में बारिश हुई है। बुधवार और गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर मैच गुरुवार को खत्म नहीं होता, तो इसे 'रिजर्व डे' में खेला जाएगा।

दोनों देशों के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस आधा घंटे पहले होगा। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

भारत की टीम: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़।

ऑस्ट्रेलिया की टीम: जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिसा हीली, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैकग्रा (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शट्ट, हीथर ग्राहम, डार्सी ब्राउन, एलिसा हीली, सोफी मोलिनक्स।

