India vs Australia ODI : 5 बल्लेबाज, जिनके नाम भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन

नई दिल्ली: भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने साल 1980 से 2025 के बीच अब तक कुल 152 वनडे मैच खेले हैं। दोनों देशों के बीच वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले पांच बल्लेबाजों में 4 भारतीय हैं। आइए, जानते हैं कि लिस्ट में शीर्ष-5 खिलाड़ी कौन-कौन हैं।

सचिन तेंदुलकर : 'मास्टर-ब्लास्टर' ने साल 1991 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 मुकाबलों में 44.59 की औसत के साथ कुल 3,077 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक और 15 अर्धशतक निकले। तेंदुलकर के नाम इस टीम के खिलाफ सर्वाधिक 330 चौके जड़ने का भी रिकॉर्ड है।

विराट कोहली : 'रन मशीन' कोहली ने साल 2009 से 2025 के बीच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 50 मुकाबलों में 54.46 की औसत के साथ बल्लेबाजी की। इस दौरान कोहली ने 8 शतकीय और 15 अर्धशतकीय पारियों की मदद से 2,451 रन बनाए।।

रोहित शर्मा : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस दिग्गज बल्लेबाज ने साल 2007 से 2025 के बीच कुल 46 मैच खेले। इस दौरान रोहित ने 57.30 की औसत के साथ 2,407 रन बनाए, जिसमें 8 शतक और 9 अर्धशतक भी शामिल रहे।

रोहित शर्मा ने 2 नवंबर 2013 को इस टीम के खिलाफ बेंगलुरु में 158 गेंदों का सामना करते हुए 16 छक्कों और 12 चौकों के साथ 209 रन की पारी खेली थी।

रिकी पोंटिंग : ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज कप्तान ने भारत के खिलाफ साल 1995 से 2012 के बीच 59 वनडे मैच खेले, जिसमें 40.07 की औसत के साथ 2,164 रन बनाए। इस दौरान पोंटिंग ने भारत के विरुद्ध 6 शतक और 9 अर्धशतक जमाए।

महेंद्र सिंह धोनी : भारत को दोनों फॉर्मेट में विश्व कप खिताब जिताने वाले कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2006 से 2019 के बीच 55 वनडे मैच खेले, जिसकी 48 पारियों में 44.86 की औसत के साथ 1,660 रन बनाए। इस दौरान माही के बल्ले से 2 शतक और 11 अर्धशतक निकले।