India Vs Australia T20 : टी20 सीरीज के लिए हमारी तैयारी एशिया कप के साथ ही शुरू हो गई थी : सूर्यकुमार यादव

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव बोले—टीम पूरी तरह तैयार।
Oct 28, 2025, 07:52 AM
कैनबरा: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि टीम इंडिया इस 5 मुकाबलों की सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसकी तैयारी एशिया कप के साथ ही शुरू हो गई थी।

 

 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मैं इस सीरीज के लिए काफी मेहनत कर रहा हूं। मैंने घर पर कुछ अच्छे सत्र खेले हैं। यहां भी 2-3 अच्छे सत्र खेले हैं। मैं अच्छी स्थिति में हूं। रन तो अंततः बनेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि टीम के लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।"

 

उन्होंने कहा, "पिछली बार जब हम साउथ अफ्रीका गए, तो एक तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर और तीन स्पिनर के साथ खेले थे। यहां भी कंडीशन वैसी ही है। एशिया कप से ही हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं है कि हम विदेश में हैं, तो कुछ अलग तरह से इस सीरीज को देखेंगे। यह क्रिकेट खेलने के लिए शानदार देश है।"

 

भारतीय कप्तान मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खेलना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन टीम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, "आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, तो आपके सामने चैलेंज होते हैं, लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ये टी20 सीरीज 5 मुकाबलों की है, इसमें बहुत मजा आएगा।"

 

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा, "भारत एक शानदार टीम है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि पांच मैचों की यह सीरीज काफी रोमांचक होगी। मैं इस चुनौती का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हम एक टीम के रूप में जिस तरह से खेलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत के खिलाफ यह एक शानदार सीरीज होने वाली है।"

 

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवाई। इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच दोनों देश 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे।

 

पहला मैच कैनबरा में आयोजित होगा, जिसके बाद 31 अक्टूबर को मेलबर्न में दूसरा मैच खेला जाएगा। 2 नवंबर को होबार्ट में दोनों देश सीरीज का तीसरा मैच खेलेंगे। चौथा मुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में आयोजित होगा। 8 नवंबर को सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। वनडे सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया टी20 सीरीज जीतकर ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना चाहेगी।

 

-

 

