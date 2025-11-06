India vs Australia : अर्धशतक से चूके शुभमन गिल, ऑस्ट्रेलिया को 168 रन का टारगेट

नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार को क्वींसलैंड में खेले जा रहे टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 168 रन का टारगेट दिया है। फिलहाल 5 मुकाबलों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी।

मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने 6.4 ओवरों में 56 रन की साझेदारी की।

अभिषेक 21 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 3 चौके शामिल रहे।

यहां से शिवम दुबे ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती देने की कोशिश की। दुबे 18 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 33 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया।

गिल 39 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सूर्या ने 10 गेंदों में 20 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

वाशिंगटन सुंदर ने 7 गेंदों में 2 चौकों के साथ 12 रन की पारी खेली। अंतिम ओवरों में अक्षर पटेल ने 11 गेंदों में 21 रन की नाबाद पारी खेलते हुए भारत को 167/8 के स्कोर पर पहुंचाया।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस और एडम जांपा ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि जेवियर बार्टलेट और मार्कस स्टोइनिस को 1-1 सफलताएं हाथ लगीं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इसके बाद मेलबर्न में खेले गए मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से अपने नाम किया। हालांकि, टीम इंडिया ने होबार्ट में खेले गए तीसरे मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।

इससे पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवा दी थी। ऐसे में भारत टी20 सीरीज को जीतकर हिसाब बराबर करना चाहेगा।

