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India Australia Test 2001 : 'वह किस्मत थी, मैंने कुछ नहीं किया', सौरव गांगुली ने ईडन गार्डन्स की ऐतिहासिक टेस्ट जीत को किया याद

जहीर खान, हरभजन, वेंकटेश और गांगुली ने साझा किए 2001 की ऐतिहासिक जीत के पल
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Dainik Hawk·
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Mar 17, 2026, 02:58 PM
'वह किस्मत थी, मैंने कुछ नहीं किया', सौरव गांगुली ने ईडन गार्डन्स की ऐतिहासिक टेस्ट जीत को किया याद

कोलकाता: 25 साल पहले ईडन गार्डन्स में भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार जीत दर्ज की थी। जहीर खान, हरभजन सिंह, वेंकटेश प्रसाद ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली उस जीत को एक बार फिर से याद किया। सौरव गांगुली भी वर्चुअली इस खास सेशन का हिस्सा बने।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत में कप्तान की भूमिका निभाने वाले सौरव गांगुली ने कहा, "यह किस्मत थी। यह एक परियों की कहानी जैसी थी। मैंने ऐसा नहीं किया। यह बस हो गया।" यादगार जीत में गेंद से अहम भूमिका निभाने वाले हरभजन सिंह ने कहा, "मैं अपने माता-पिता की वजह से इस दुनिया में आया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ईडन गार्डन्स के बिना मैं क्या होता।"

भज्जी ने उस पल को भी याद किया कि कैसे उन्हें उस टेस्ट मैच का हिस्सा बनने का मौका मिला। उन्होंने कहा, "जब भी मैं यहां आता हूं, तो यादें मेरे दिमाग में आ जाती हैं। बेशक, अनिल कुंबले चोटिल हो गए थे। हालांकि, जॉन राइट किसी ऐसे गेंदबाज को चाहते थे जो विकेट निकाल सके। उन्होंने सभी को नेट्स में गेंदबाजी के लिए बुलाया और सोचा कि मैं सबसे अच्छा हूं। गांगुली ने मुझे लेने पर जोर दिया था, क्योंकि मैं घरेलू क्रिकेट में विकेट ले रहा था।"

मैच के आखिरी दिन को याद करते हुए हरभजन ने कहा, "मुझे लगता है कि उस पांचवें दिन हमारे पास बोर्ड पर टोटल था। हम जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें कड़ी टक्कर मिलेगी। ड्रेसिंग रूम में सवाल यह था कि पारी को कब घोषित करना है और कब नहीं। आखिर में हमें लगा कि लगभग 74 से 76 ओवर काफी रहेंगे। राहुल द्रविड़, शिव सुंदर दास और एस रमेश के वह शानदार कैच। उस टेस्ट ने हमें जीतने का विश्वास दिलाया।"

यादगार टेस्ट जीत में टीम का हिस्सा रहे वेंकटेश प्रसाद ने एक ऐसे पल के बारे में बताया जो आज भी उनके दिमाग में है। उन्होंने कहा, "मैंने एक कैच छोड़ दिया था। मेरे से वह कैच इसलिए छूट गया था, क्योंकि भीड़ मेरे पीछे थी। टी-सेशन में यह मेरे लिए नरक जैसा था। मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था। यह टीवी पर चलता रहा। कमेंटेटर रवि शास्त्री और इयान चैपल इसके बारे में बात करते रहे। कोच जॉन राइट ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसे कैच पकड़ने होंगे।"

जहीर खान ने भी उस शानदार बदलाव की अपनी यादें शेयर कीं। उन्होंने बताया, "चौथे दिन की शुरुआत में हमारी बात हुई। मुझे लगता है कि चेतन चौहान हमारे मैनेजर थे। उन्होंने कहा, "हमें पूरे दिन एक भी विकेट नहीं गंवाना चाहिए। लक्ष्मण और द्रविड़ ने शानदार बल्लेबाजी की और हमारी बढ़त बढ़ती रही। आखिरकार, हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां से हम गेम नहीं हार सकते थे।"

--आईएएनएस

 

 

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