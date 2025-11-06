खेल

India vs Australia 4th T20 : भारत के खिलाफ टी20 मैच में मैक्सवेल-स्टोइनिस के पास इतिहास रचने का मौका

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 06, 2025, 04:06 PM
नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वींसलैंड में टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस के पास इतिहास रचने का मौका होगा। यह खिलाड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 विकेट और 1,000 रन का बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया बनने से चंद कदम दूर हैं।

ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ एक विकेट के साथ टी20 क्रिकेट में 50 विकेट पूरे कर लेंगे। उन्होंने इस फॉर्मेट में 2,833 रन अपने नाम किए हैं। दूसरी ओर, मार्कस स्टोइनिस 50 विकेट पूरे करने से सिर्फ 2 ही विकेट दूर हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 1,321 रन जुटा लिए हैं।

अब तक किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 50 विकेट लेने के साथ बल्ले से 1,000 रन नहीं बनाए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के पास इस मुकाम को हासिल करने का 'गोल्डन चांस' है।

इनके अलावा, नाथन एलिस 50 विकेट पूरे करने से महज 3 विकेट दूर हैं। हालांकि, बल्ले से अब तक सिर्फ 30 रन बनाए हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया। तीसरा मैच भारत ने 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। अब दोनों टीमें सीरीज का चौथा मैच जीतकर बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी।

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव इस सीरीज के शेष मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। उन्हें भारत भेज दिया गया है। कुलदीप साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए टीम की ओर से चार दिवसीय मैच खेलेंगे, ताकि टेस्ट सीरीज की तैयारी की जा सके। यह मैच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों के बीच अब तक कुल 35 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 21 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए, जबकि 12 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते। इनके अलावा, 2 मैच बेनतीजा रहे।

--आईएएनएस

 

 

Marcus StoinisGlenn MaxwellT20 SeriesKuldeep YadavIndia vs AustraliaCricket recordsBCCI

