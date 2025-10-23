Rohit Sharma Fifty : रोहित-अय्यर ने जमाए अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 265 रन का टारगेट

एडिलेड: भारत ने खराब शुरुआत के बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 265 रन का लक्ष्य दिया है। टीम इंडिया फिलहाल तीन मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पीछे है। सीरीज बचाने के लिए भारत को हर हाल में ये मैच जीतना होगा।

एडिलेड में जारी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया।

बेहद खराब शुरुआत के बावजूद मेहमान टीम इंडिया ने 50 ओवरों के खेल तक 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल सातवें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। गिल सिर्फ 9 ही रन टीम के खाते में जोड़ सके। इसके बाद विराट कोहली (0) मैदान पर उतरे, लेकिन चार गेंदों के बाद पगबाधा आउट हो गए।

जेवियर बार्टलेट ने एक ही ओवर में टीम इंडिया को बैकफुट पर ला दिया था, लेकिन यहां से रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

रोहित शर्मा ने वनडे करियर का 59वां अर्धशतक लगाते हुए 97 गेंदों में 73 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 77 गेंदों में 7 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अक्षर पटेल ने उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी की। उन्होंने 41 गेंदों में 44 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके निकले।

भारतीय टीम 226 के स्कोर तक अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से हर्षित राणा (नाबाद 24) ने अर्शदीप सिंह (13) के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जांपा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट निकाले, जबकि मिचेल स्टार्क को 2 सफलताएं हाथ लगीं।

मेजबान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से जीत चुका है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा।