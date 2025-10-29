India Vs Australia T20 : ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत पहले करेगा बल्लेबाजी

कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ मनुका ओवल में जारी पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद टीम इंडिया 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज में हार का बदला लेने उतरी है। भारत 2026 टी20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्लेइंग इलेवन को मजबूत करना चाहता है।

टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है, जबकि मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम का जिम्मा संभाल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा नहीं थे। अब टी20 टीम में यह अनुभवी तेज गेंदबाज अपना जलवा बिखेरने को तैयार है।

भारतीय कप्तान ने बताया कि टॉस जीतने पर वह पहले बल्लेबाजी ही चुनना पसंद करते। टीम में अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी को शामिल किया गया है। संजू सैमसन विकेटकीपर की भूमिका में नजर आएंगे।

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में कप्तान मार्श के साथ ट्रेविस हेड, जोश हेजलवुड जैसे खिलाड़ी हैं। विकेटकीपिंग का जिम्मा जोश इंगलिस के पास है।

कैनबरा में मौसम ठंडा है। यहां शाम को मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस मैदान पर रन बनाना आसान नहीं है। यहां स्पिनर्स अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दूर बाउंड्री के चलते यहां चौके-छक्कों की बरसात कम देखने को मिलती है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 32 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने अब तक 20 टी20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि 11 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की। एक मैच बेनतीजा रहा है।

भारत की प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन और जोश हेजलवुड।

--आईएएनएस