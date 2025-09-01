खेल

India U23 Football Team: एएफसी अंडर-23 एशियन कप क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम की घोषणा

भारतीय अंडर-23 टीम दोहा में एएफसी एशियन कप क्वालीफायर खेलेगी।
Sep 01, 2025, 03:49 PM
एएफसी अंडर-23 एशियन कप क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम की घोषणा

नई दिल्ली: भारतीय अंडर-23 पुरुष नेशनल टीम के हेड कोच नौशाद मूसा ने रविवार को 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की। यह टीम कतर के दोहा में होने वाले एएफसी अंडर-23 एशियन कप क्वालीफायर में खेलेगी।

23 सदस्यीय टीम में साहिल, मोहम्मद अरबाज और दीपेश चौहान बतौर गोलकीपर चुने गए हैं, जबकि डिफेंडर में विकास युमनम, प्रमवीर, मुहम्मद साहिफ अरिसिन्ते पुरक्कल, हर्ष अरुण पलांडे, शुभम भट्टाचार्य और रिकी मैतेई हाओबम शामिल हैं।

 

सोहम नवीन वार्ष्णेय, लालरिनलियाना हनमते, मोहम्मद ऐमेन, विबिन मोहनन, मोहम्मद सनन, चिंगंगबाम सिंह, आयुष छेत्री, मैकार्टन निकसन, लालरेमत्लुआंगा फनाई और विनिथ वेंकटेश मिडफील्डर के रूप में चुने गए हैं। वहीं, फॉरवर्ड खिलाड़ियों में पार्थिब गोगोई, साहिल हरिजन, श्रीकुट्टन एमएस और मोहम्मद सुहैल मौजूद हैं।

 

क्वालीफायर के ग्रुप-एच में मौजूद भारतीय टीम का पहला मुकाबला 3 सितंबर को बहरीन से होगा, जिसके बाद 6 सितंबर को कतर से भिड़ंत होगी। 9 सितंबर को भारतीय टीम ब्रुनेई दारुस्सलाम को चुनौती देगी।

 

11 ग्रुप के विजेताओं और दूसरे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ चार टीमों को एएफसी अंडर-23 एशियन कप सऊदी अरब 2026 के लिए क्वालीफाई करने का मौका मिलेगा।

 

भारतीय टीम ने इसी महीने की शुरुआत में मलेशिया के कुआलालंपुर में इराक अंडर-23 टीम के खिलाफ दोस्ताना मैच खेले थे। हालांकि, भारत को इन मुकाबलों में 1-2 और 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।

 

कोच नौशाद मूसा को पूरा विश्वास है कि ब्लू कोल्ट्स ने इन दोनों मुकाबलों से आत्मविश्वास हासिल किया है।

 

एएफसी अंडर-23 एशियन कप क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम:

 

गोलकीपर: साहिल, मोहम्मद अरबाज, दीपेश चौहान।

 

डिफेंडर: विकास युमनम, प्रमवीर, मुहम्मद साहिफ अरिसिन्ते पुरक्कल, हर्ष अरुण पलांडे, सुभम भट्टाचार्य, रिकी मैतेई हाओबम।

 

मिडफील्डर: सोहम नवीन वार्ष्णेय, लालरिनलियाना हनमते, मोहम्मद ऐमेन, विबिन मोहनन, मोहम्मद सनन के, चिंगंगबाम शिवाल्डो सिंह, आयुष देव छेत्री, मैकार्टन लुइस निकसन, लालरेमत्लुआंगा फनाई, विनिथ वेंकटेश।

 

फॉरवर्ड: पार्थिब सुंदर गोगोई, मोहम्मद सुहैल, श्रीकुट्टन एमएस, साहिल हरिजन।

 

 

 

