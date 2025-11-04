खेल

India U23 Football : भारत अंडर-23 पुरुष टीम थाईलैंड के खिलाफ दोस्ताना मैच खेलेगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 04, 2025, 06:07 PM
फुटबॉल: भारत अंडर-23 पुरुष टीम थाईलैंड के खिलाफ दोस्ताना मैच खेलेगी

नई दिल्ली: भारत की अंडर-23 टीम 15 नवंबर को बैंकॉक में थाईलैंड के खिलाफ दोस्ताना मैच खेलेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

 

भारत और थाइलैंड के बीच खेला जाने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे पथुम थानी के थम्मासत स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की तैयारी के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी 7 नवंबर को कोलकाता में प्रशिक्षण शुरू करेंगे।

 

भारतीय की अंडर-23 फुटबॉल टीम ने इस सीजन में अब तक छह दोस्ताना मैच खेले हैं। जून में ताजिकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के खिलाफ, अगस्त में मलेशिया में इराक के खिलाफ दो मैच, उसके बाद एएफसी अंडर-23 एशियाई कप क्वालीफायर में भारतीय टीम खेली। अक्टूबर विंडो में भारतीय टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ दो मैच खेले, जिसमें 2-1 से जीत और 1-1 से ड्रॉ रहा।

 

एआईएफएफ देश में फुटबॉल की स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। पुरुषों के साथ-साथ महिला वर्ग में भी जूनियर और सीनियर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय फुटबॉल को तेजी से और मजबूती से वैश्विक पटल पर लाना है। अगर सीनियर टीम की बात करें तो भारत की फीफा रैंकिंग 136 है। रैंकिंग भारतीय फुटबॉल की स्थिति को प्रदर्शित करती है।

 

थाईलैंड मैत्री मैच के लिए भारत की अंडर-23 पुरुष टीम के 25 संभावित खिलाड़ियों की सूची:

 

गोलकीपर: दीपेश चौहान, कमालुद्दीन ए.के., मोहनराज के., प्रियांश दुबे।

 

डिफेंडर: दिप्पेंदु बिस्वास, हर्ष पलांडे, मुहम्मद साहीफ, रिकी मीतेई हाओबाम, रोशन सिंह थांगजाम, सनातोम्बा सिंह यांगलेम, सुमित शर्मा ब्रह्मचरीमयूम।

 

मिडफील्डर: आयुष देव छेत्री, लालरिनलियाना हनामटे, मंगलेंथांग किपगेन, मोहम्मद ऐमेन, शिवाल्डो सिंह चिंगंगबम, सिंगमायुम शमी, विबिन मोहनन, विनिथ वेंकटेश।

 

फॉरवर्ड: एलन साजी, कोरू सिंह थिंगुजम, मोहम्मद सानन, पार्थिब गोगोई, पासांग दोरजी तमांग, थोई सिंह हुईड्रोम।

 

मुख्य कोच: नौशाद मूसा

 

--आईएएनएस

 

 

 

Naushad MoosaThailand FootballIndia U23 Football TeamIndian football newsAIFFPathum Thani StadiumFriendly MatchBangkok Sports

Related posts

Loading...

More from author

Loading...