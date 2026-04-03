India U20 Women Team : भारत को अपने पहले मैच में मिली हार, जापान ने 6-0 से शिकस्त दी

पथुम थानी (थाईलैंड): भारतीय अंडर-20 महिला राष्ट्रीय टीम को एएफसी अंडर-20 विमेंस एशियन कप थाईलैंड 2026 के अपने पहले मैच में जापान के हाथों 0-6 से हार का सामना करना पड़ा।

गुरुवार को थाईलैंड के पथुम थानी में थम्मासैट स्टेडियम में छह बार की चैंपियन जापान को थोइबिसाना चानू तोइजम (12’) के एक 'ओन गोल' (अपनी ही टीम के खिलाफ गोल) की बदौलत मैच की शुरुआत में ही बढ़त मिल गई। हालांकि, दूसरे हाफ में ही वे यंग टाइग्रेस को सचमुच परेशान करने में कामयाब हो पाईं, जिसमें मिकी किमुरा (54’), नोआ फुकुशिमा (57’), नात्सुमी टैगो (75’), मियू मात्सुनागा (81’, और यूरा होंडा (87’) ने एक-एक गोल किया।

भारत 20 साल में अपना पहला एशियन कप मैच खेल रहा था। टीम ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया। शुभांगी सिंह और सुलंजना राउल ने बाईं ओर से मिलकर सिबानी देवी नोंग्मेइकापम के लिए एक बेहतरीन मौका बनाया। हालांकि, सिबानी का जमीन से सटा हुआ पास बीच में ही रोक लिया गया।

जापान ने तुरंत जवाबी हमला किया और दो मिनट बाद, किमुरा ने अपने बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाया जो क्रॉसबार से टकरा गया। जापान को वह शुरुआती बढ़त मिल गई जो वे चाहते थे, हालांकि पहले गोल में किस्मत भी उनके साथ थी। दाईं ओर से फुकुशिमा की सटीक फ्री-किक भारतीय बॉक्स के अंदर जापान की डिफेंडर मित्सुकी ओटा के सिर से जा टकराई। हालांकि, यह एक हल्का सा हेडर था, लेकिन दिशा पूरी तरह बदलने और गोल में जाने से पहले यह भारत की सेंटर-बैक थोइबिसाना के पैरों से टकराया।

दोनों टीमों के खेल के स्तर में साफ अंतर दिख रहा था, फिर भी भारत ने उम्मीद नहीं छोड़ी और मैच में वापसी का रास्ता खोजने की कोशिश जारी रखी। 21वें मिनट में मोनालीशा ने एनोन त्सुडा के शॉट को शानदार तरीके से बचाया, जिसके बाद दूसरी ओर सुलंजना ने बाईं ओर से एक बेहतरीन दौड़ लगाई। सुलंजना ने जमीन से सटा हुआ एक क्रॉस दिया, लेकिन वह ल्हिंगदेइकिम के पैरों से बस कुछ इंच दूर रह गया।

जैसे ही आधा घंटा पूरा होने वाला था, 'यंग टाइग्रेस' टीम खेल में अपनी पकड़ बनाने लगी। 24वें मिनट में अंजू चानू कायेनपाइबम की एक फ्री-किक जापान के बॉक्स के अंदर थोइबिसाना के सिर से टकराई, लेकिन सेंटर-बैक को ऑफसाइड करार दे दिया गया।

हालांकि भारत ने पहले हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हाफ बदलने के बाद जापान ने खेल पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। खेल दोबारा शुरू होने के पांच मिनट बाद ही, फुकुशिमा ने एक फ्री-किक से गोल-पोस्ट पर जोरदार शॉट लगाया।

चार मिनट बाद, उनकी बढ़त दोगुनी हो गई, जब हारुको सुज़ुकी का बाईं ओर से आया क्रॉस सभी को छकाते हुए दाईं ओर किमुरा तक पहुंचा। विंगर ने अंदर की ओर कट किया और अपने बाएं पैर से एक जोरदार शॉट लगाया, जो भारत की गोलकीपर मोनालीशा देवी मोइरांगथेम के हाथ से टकराकर गोल में चला गया। जापान ने अपना तीसरा गोल 57वें मिनट में किया, जब फुकुशिमा को बॉक्स के अंदर गेंद मिली और उन्होंने उसे भारतीय गोलकीपर के पास से धकेलते हुए गोल कर दिया, जिससे स्कोर 3-0 हो गया।

जोआकिम अलेक्जेंडर्सन की टीम पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। बॉक्स के बाहर से सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी टैगो ने जमीन से सटा हुआ एक लंबा शॉट लगाया, जो गोल-पोस्ट के अंदरूनी हिस्से से टकराकर गोल में चला गया और स्कोर 4-0 हो गया।

खेल के आखिरी पलों में मात्सुनागा और होंडा ने दो और गोल करके जीत की औपचारिकता पूरी कर दी, और इस तरह जापान ने एक बड़ी जीत दर्ज की। इस नतीजे के साथ, 'यंग नादेशिको' टीम एएफसी अंडर-20 महिला एशियाई कप 2026 के ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गई है, जबकि भारत सबसे नीचे है।

--आईएएनएस