India U19 Vs Australia U19 : भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 281 रन का लक्ष्य दिया

भारत U19 ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे यूथ ODI में 281 रन का लक्ष्य दिया
Sep 26, 2025, 11:55 AM
यूथ वनडे : भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 281 रन का लक्ष्य दिया

ब्रिस्बेन: भारत अंडर 19 ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के सामने तीसरे यूथ वनडे मैच में जीत के लिए 281 रन का लक्ष्य रखा है। भारत तीन मुकाबलों की सीरीज के शुरुआती दो मैच अपने नाम कर चुका है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई खेमा इस मुकाबले में लाज बचाने उतरा है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हुए भारत ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 280 रन बनाए। टीम इंडिया को 10 के स्कोर पर कप्तान आयुष म्हात्रे के रूप में बड़ा झटका लगा। आयुष 4 गेंदों में इतने ही रन बनाकर पवेलियन लौटे।

 

इसके बाद 36 के स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी भी पवेलियन लौट चुके थे। वैभव ने इस पारी में 20 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 छक्कों की मदद से 16 रन बनाए।

 

यहां से विहान मल्होत्रा ने वेदांत त्रिवेदी के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। विहान ने 52 गेंदों में 40 रन की पारी खेली।

 

वेदांत ने राहुल कुमार के साथ चौथे विकेट के लिए 99 रन जोड़े। इस साझेदारी ने टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। वेदांत ने 92 गेंदों में 8 चौकों के साथ 86 रन बनाए। इसके अलावा, राहुल कुमार ने 84 गेंदों में 62 रन टीम के खाते में जोड़े।

 

ऑस्ट्रेलियाई खेमे से विल बायरोम और केसी बार्टन ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि चार्ल्स लैचमंड, बेन गॉर्डन और कप्तान विल मालाजचुक ने 1-1 शिकार किए।

 

भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से जीता था। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को 225/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने 30.3 ओवरों में जीत दर्ज की थी।

 

वहीं, सीरीज के दूसरे मुकाबले में 300 रन बनाने के बाद भारत अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को 47.2 ओवरों में महज 249 रन पर समेट दिया था। इसी के साथ भारतीय टीम ने 51 रन से मुकाबला अपने नाम किया।

 

 

 

