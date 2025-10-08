खेल

India U19 Lead : पहले ही दिन गिरे 17 विकेट, भारतीय टीम ने बनाई मामूली बढ़त

भारत U19 ने ऑस्ट्रेलिया को 135 पर रोका, पहले दिन 9 रन की बढ़त बनाई
Oct 08, 2025, 03:04 AM
अंडर-19 यूथ टेस्ट : पहले ही दिन गिरे 17 विकेट, भारतीय टीम ने बनाई मामूली बढ़त

नई दिल्ली: भारत की अंडर-19 टीम ने दूसरे अंडर-19 यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ बढ़त हासिल कर ली है। इस टीम ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे को पहली पारी में महज 135 रन पर समेटने के बाद दिन की समाप्ति तक 7 विकेट खोकर 144 रन बना लिए हैं। पहले ही दिन 17 विकेट गिरे, लेकिन भारतीय टीम 9 रन की बढ़त हासिल करने में कामयाब रही।

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का अपना ही फैसला भारी पड़ गया। इस टीम ने महज 3 रन पर साइमन बज (0) का विकेट गंवा दिया। आलम ये रहा कि 32 के स्कोर तक टीम अपने 5 विकेट खो चुकी थी।

 

यहां से यश देशमुख ने एलेक्स ली यंग के साथ छठे विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। देशमुख 54 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद एक बार फिर टीम लड़खड़ा गई।

 

ऑस्ट्रेलियाई खेमे से ली यंग ने 108 गेंदों में सर्वाधिक 66 रन बनाए। उनकी इस पारी में एक छक्का और 9 चौके शामिल रहे। भारतीय खेमे से खिलन पटेल और हेनिल पटेल ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि उद्धव मोहन ने 2 विकेट निकाले।

 

इसके जवाब में भारत की अंडर-19 टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 40 ओवर खेलते हुए 7 विकेट खोकर 144 रन जुटा लिए हैं। भारतीय टीम को 17 के स्कोर पर विहान मल्होत्रा (11) के रूप में बड़ा झटका लग गया था। कुछ देर बाद कप्तान आयुष म्हात्रे (4) भी पवेलियन लौट गए।

 

टीम 41 के स्कोर तक वैभव सूर्यवंशी (20) का विकेट भी गंवा चुकी थी। यहां से वेदांत त्रिवेदी ने राहुल कुमार के साथ चौथे विकेट के लिए 39 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला। राहुल 20 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि वेदांत ने 44 गेंदों में 25 रन की पारी खेली। इनके अलावा, भारतीय खेमे में खिलन पटेल ने 26 रन का योगदान दिया।

 

दिन की समाप्ति तक हेनिल पटेल 22 रन, जबकि दीपेश देवेंद्रन 6 रन बनाकर नाबाद हैं।

 

ऑस्ट्रेलियाई खेमे से केसी बार्टन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि विल बायरोम 2 विकेट निकाल चुके हैं। चार्ल्स लैचमुंड और जूलियन ऑस्बॉर्न ने एक-एक विकेट अपने नाम किए।

 

 

 

