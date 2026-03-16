India Cricket Team : टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिले वरुण और सुंदर

चेन्नई: भारतीय टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के खिताब को अपने नाम किया। टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। वरुण संयुक्त रूप से टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे।

वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर ने मुख्यमंत्री को अपनी साइन की हुई जर्सी और एक कैप भी भेंट की। इस मौके पर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद थे। एम.के. स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए इस मुलाकात की सराहना की। उन्होंने सुंदर और वरुण को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने लिखा, "तमिलनाडु के हमारे स्पिन ट्विन्स, वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती के साथ यादगार पल। दोनों की यात्रा के बारे में शानदार बातचीत हुई, जो दृढ़ता, अनुशासन और आत्मविश्वास से भरी है। वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती को भविष्य में और भी कई मैच जिताने वाले स्पेल और गर्व के पल नसीब हों, यही कामना है।"

मुख्यमंत्री के पोस्ट पर वॉशिंगटन सुंदर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मुलाकात तथा प्रेरणादायक शब्दों के लिए सीएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा, "आज मिले प्यार के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं हमेशा से ही आपकी ऊर्जा का कायल रहा हूं और आपकी मौजूदगी में रहना बहुत अच्छा लगा।"

वरुण का प्रदर्शन टी20 विश्व कप 2026 में शानदार रहा। उन्होंने 9 मुकाबलों में कुल 14 विकेट अपने नाम किए। वरुण टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। वरुण ने ग्रुप स्टेज में 9 विकेट निकाले, लेकिन उनका प्रदर्शन सुपर-8 राउंड, सेमीफाइनल और खिताबी मुकाबले में कुछ खास नहीं रहा। वहीं, चोट से उबरने के बाद टी20 विश्व कप टीम में शामिल हुए सुंदर को सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ही मैच खेलने का मौका मिला। इस मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी की थी, लेकिन वह कोई विकेट नहीं निकाल सके थे। बल्ले से भी सुंदर इस मुकाबले में सिर्फ 11 रनों का योगदान दे सके थे।

--आईएएनएस