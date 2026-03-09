खेल

India Wins T20 World Cup : विश्व चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे सूर्यकुमार यादव, जय शाह, गौतम गंभीर और सैकिया भी रहे मौजूद

टी20 विश्व कप 2026 जीत के बाद टीम इंडिया ने हनुमान मंदिर में ट्रॉफी के साथ पूजा की
Mar 09, 2026, 10:49 AM
अहमदाबाद: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 की चैंपियन बन चुकी है। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप जीता। विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय कप्तान ट्रॉफी के साथ हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे।

 

विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया अहमदाबाद स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। सभी ने ट्रॉफी के साथ भगवान की पूजा की और दर्शन किए। मंदिर के पुजारियों ने विधिवत पूजा करवाई।

 

भारतीय टीम की खिताबी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय टीम ने इस खिताब के साथ इतिहास रचा है। टीम इंडिया तीन टी20 विश्व कप जीतने वाली, लगातार 2 टी20 विश्व कप जीतने वाली, और अपने घर में टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है।

 

 

 

खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। संजू सैमसन के 89 रन, अभिषेक शर्मा के 52 रन, ईशान किशन के 54 रन और शिवम दुबे के 26 रन की मदद से भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 255 रन बनाए थे। 256 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी न्यूजीलैंड 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई।

 

भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4, अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा को 1-1 विकेट मिला।

 

फाइनल में 89 रन के अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन बनाने वाले संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

Jasprit BumrahSurya Kumar Yadavcricket celebrationSanju SamsonIndia cricket teamHanuman TempleAhmedabadT20 World Cup 2026

