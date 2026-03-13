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India T20 World Cup : भारतीय टीम को टी20 विश्व कप जीतने से दक्षिण अफ्रीका रोक सकती थी: माइकल वॉन

वॉन: दक्षिण अफ्रीका की हार ने भारत को टी20 विश्व कप जीतने का रास्ता खोला
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Dainik Hawk·
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Mar 13, 2026, 11:47 AM
भारतीय टीम को टी20 विश्व कप जीतने से दक्षिण अफ्रीका रोक सकती थी: माइकल वॉन

नई दिल्ली: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका की बेवकूफी की वजह से भारतीय टीम तीसरी बार टी20 विश्व कप में चैंपियन बनी।

माइकल वॉन ने एक क्रिकेट पॉडकास्ट में कहा कि अगर दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज के खिलाफ हार जाती तो भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जाने का मौका नहीं मिलता। भारत की जगह वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में जाती और तब भारतीय टीम को तीसरी बार खिताब जीतने और इतिहास रचने का मौका नहीं मिलता।

वॉन ने कहा, "मैं आपको बताता हूं, मुझे टूर्नामेंट की सबसे बेवकूफ टीम कौन लगती है? साउथ अफ्रीका। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को सुपर 8 में उन्हें हराने दिया होता, तो इंडिया बाहर हो जाता। मैं बस इतना कह रहा हूं—अगर उन्होंने भारत को बाहर कर दिया होता, तो जो लहर आ रही थी वह रुक जाती। टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम को टी20 वर्ल्ड कप जीतने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें बाहर करना था। दक्षिण अफ्रीका ने वह मौका गंवा दिया।"

 

पूर्व कप्तान ने कहा कि अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो सबसे अच्छी टीम को बाहर करना होगा।

 

उन्होंने आगे कहा, "वह गेम जीतकर, उन्होंने जीत का सिलसिला जारी रहने दिया। इंडिया ने फिर जिम्बाब्वे को हराया, फिर एक तरह के क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज को, और फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया।"

 

बता दें कि टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम तीन बार टी20 विश्व कप जीतने और अपने घर में टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था। भारतीय टीम चौथी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी और तीसरी बार खिताब जीतने में सफल रही, जबकि दूसरी बार फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड 2021 फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया से हारी थी।

--आईएएनएस

 

 

 

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