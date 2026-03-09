खेल

India Wins T20 World Cup : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीत पर डीएमआरसी का खास अंदाज, 'क्रिकेट पिच से लेकर शहर की लाइफलाइन तक...'

टी20 विश्व कप 2026 जीत पर देशभर से टीम इंडिया को मिली बधाई और सराहना
Mar 09, 2026, 10:48 AM
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीत पर डीएमआरसी का खास अंदाज, 'क्रिकेट पिच से लेकर शहर की लाइफलाइन तक...'

नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए तीसरी बाद आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। खेल के साथ-साथ मंनोजरन और राजनीतिक जगत से भी भारतीय टीम को जीत की बधाई देने का सिलसिला जारी है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) खास अंदाज में भारतीय टीम को बधाई दी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "क्रिकेट पिच से लेकर शहर की लाइफलाइन तक, यह सब बेहतरीन तरीके से मंजिल तक पहुंचने के बारे में है। आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को दिल से बधाई।"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमामल राजनीतिक हस्तियों ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीत की बधाई दी।

भारत के उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप एक बार फिर जीतने और टाइटल बरकरार रखने पर टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई। फाइनल में इतिहास रचने वाले और शानदार परफॉर्मेंस के साथ, इंडिया तीन आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई है, जो देश के लिए गर्व का पल है। पूरी टीम, सपोर्ट स्टाफ और उन लाखों फैंस को शुभकामनाएं जिनके अटूट सपोर्ट ने इस शानदार अचीवमेंट को मुकाम तक पहुंचाया। पूरा देश इस शानदार जीत का जश्न बहुत गर्व के साथ मना रहा है।"

केंद्रीय मंत्री नीतीन गडकरी ने एक्स पर लिखा, "इतिहास फिर नीले रंग में दहाड़ा! टीम इंडिया ने एक बार फिर दुनिया जीत ली है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरी बार आईसीसी मेन्स टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता। संजू, अभिषेक, ईशान, सूर्या, बुमराह, शिवम, हार्दिक, अक्षर और कंपनी—वे सिर्फ जीते ही नहीं; उन्होंने इतिहास को हराया और उसे दोहराया। बिना डरे क्रिकेट, अटूट विश्वास और लगातार जोश ने उस रात को अरबों दिलों के लिए त्योहार बना दिया। एक बार फिर चैंपियन, फिर से चैंपियन—यह साबित करते हुए कि सबसे बड़े मंच पर, टीम इंडिया की दहाड़ हर जीत के साथ और ऊंची और तेज होती जाती है।"

भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा ने लिखा, "टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत! टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड पर ज़बरदस्त जीत के लिए मेन इन ब्लू को बधाई। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और शिवम दुबे की शानदार बैटिंग, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की डिसिप्लिन्ड बॉलिंग और पूरे समय शार्प फील्डिंग के साथ शानदार ऑल-राउंड परफॉर्मेंस। इंडियन क्रिकेट के लिए गर्व का पल।"

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर लिखा, "यह प्रताप है सूर्य का, शत्रु बजाया बैंड। मिला विश्व कप भारती, हारा न्यूजीलैंड। सभी खिलाड़ियों व शुभ चिंतकों को बधाई..."

--आईएएनएस

 

 

