Asian Archery Championship : भारत का शानदार प्रदर्शन, रिकर्व पुरुष और कंपाउंड महिला टीमें फाइनल में

ढाका: एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में सोमवार को भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय पुरुष रिकर्व और महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीमों ने फाइनल में जगह बना ली है।

अतनु दास, यशदीप संजय भोगे और राहुल की दूसरी वरीयता प्राप्त पुरुष रिकर्व टीम ने कजाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अब फाइनल में भारत के सामने साउथ कोरिया होगा, जो सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान को 6-2 से शिकस्त देकर यहां तक पहुंचा है।

भारत की पुरुष तिकड़ी ने तुर्कमेनिस्तान पर 6-2 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को 6-0 से शिकस्त दी।

25 वर्षीय संजय भोगे ने क्वालीफिकेशन राउंड में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ क्वालीफिकेशन स्कोर 687 अंक हासिल किया। इस दौरान नौ X10 शामिल थे। उन्होंने इससे पहले एकमात्र अंतरराष्ट्रीय पदक बैंकॉक में 2019 एशिया कप में मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता था।

अनुभवी तीरंदाज अतनु 668 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रहे, जबकि 666 अंकों के साथ राहुल ने 11वां स्थान हासिल किया।

दूसरी ओर, ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और दीपशिखा की महिला तिकड़ी ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 234-227 से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया है। यहां उनका सामना साउथ कोरिया से होगा, जिसने ईरान को 237-227 से मात दी है।

शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में वियतनाम पर 235-225 से जीत दर्ज की थी। इसके बाद सेमीफाइनल में मेजबान बांग्लादेश को शिकस्त दी।

भारत की दीपशिखा क्वालीफिकेशन राउंड में 705 अंकों के साथ शीर्ष पर रहीं। वहीं, वर्ल्ड नंबर-2 ज्योति सुरेखा वेन्नम 703 अंकों के साथ दूसरे और पृथिका प्रदीप 702 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। चिकिथा तनिपर्थी ने 701 अंकों के साथ चौथे पायदान अपने नाम किया।

एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में मंगलवार को ढाका में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। यह प्रतियोगिता पूरे सप्ताह चलेगी। कंपाउंड फाइनल गुरुवार को और रिकर्व फाइनल शुक्रवार को होंगे।

ढाका के नेशनल स्टेडियम में जारी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में 29 देशों के कुल 207 तीरंदाज 10 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

