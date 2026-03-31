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India pickleball team 2026 : 9-18 अप्रैल के बीच यूएस ओपन, ये खिलाड़ी करेंगे भारतीय पिकल बॉल टीम की अगुवाई

फ्लोरिडा में यूएस ओपन 2026 में भारतीय पिकल बॉल टीम दिखाएगी दम
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 31, 2026, 10:00 AM
9-18 अप्रैल के बीच यूएस ओपन, ये खिलाड़ी करेंगे भारतीय पिकल बॉल टीम की अगुवाई

नई दिल्ली:  यूएस ओपन 2026 का आयोजन 9 से 18 अप्रैल तक फ्लोरिडा के नेपल्स में होगा। इस टूर्नामेंट के लिए इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन (आईपीए) ने सोमवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी है।

 

 

इस टीम में मौजूदा नेशनल चैंपियंस और घरेलू सर्किट में अपना दबदबा बनाने वाले उभरते सितारों का एक जबरदस्त मेल है। टीम में मिहिका यादव, युवा सनसनी अर्जुन सिंह, पूर्वांश पटेल, आदित्य सिंह, नागा मोक्ष, जीत सूद, युवराज सिंह, पंथ ठक्कर, अथर्व सेठ और सूर्यवीर सिंह भुल्लर शामिल हैं। इस टीम को धीरेन पटेल कोचिंग देंगे और उनकी अगुवाई करेंगे। धीरेन खुद भी अपनी-अपनी कैटेगरी के मुकाबले में हिस्सा लेंगे।

 

हालांकि, यूएस ओपन में आमतौर पर एंट्री के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन और यूएस ओपन के बीच हुई एक ऐतिहासिक साझेदारी ने इन भारतीय खिलाड़ियों को चैंपियनशिप में सीधे एंट्री दिला दी है। यह सहयोग आईपीए के उन लगातार प्रयासों को दिखाता है, जिनके जरिए वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत की बेहतरीन प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने और इस खेल के सर्वोच्च स्तर पर मुकाबला करने का एक आसान रास्ता मिले।

 

इस अप्रैल में आईपीए के लिए यूएस ओपन कई बड़े अंतरराष्ट्रीय पड़ावों में से पहला है। फ्लोरिडा में इस इवेंट के खत्म होने के बाद, इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन इस साल के आखिर में सिंगापुर में होने वाली एपिक एमेच्योर विश्व चैंपियनशिप और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों का समर्थन करेगा।

 

आईपीए के अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह भुल्लर ने कहा, "खिलाड़ियों का यह ग्रुप भारत में पिकल बॉल के जबरदस्त विकास को दिखाता है। यह आईपीए की उस प्रतिबद्धता का सबूत है जिसके तहत हम ऐसी व्यवस्थाएं और रास्ते बना रहे हैं जिनसे भारतीय एथलीट अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुकाबला कर सकें। कोच धीरेन पटेल के उनके साथ खुद भी खेलने से, हमारे खिलाड़ियों को बहुत कीमती अनुभव मिलेगा, क्योंकि वे इस साल के आखिर में सिंगापुर और वियतनाम में होने वाले आगे के वैश्विक आयोजनों की तैयारी कर रहे हैं। हम इस टीम को यूएस ओपन 2026 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।"

 

भारतीय दल:

 

ओपन कैटेगरी: अर्जुन सिंह, मिहिका यादव, पूर्वांश पटेल और आदित्य सिंह।

 

अंडर-18 गर्ल्स: नागा मोक्ष।

 

अंडर-16 कैटेगरी: जीत सूद और युवराज सिंह।

 

सब-जूनियर कैटेगरी: पंथ ठक्कर और अथर्व सेठ।

 

40+ मेंस प्रो सिंगल्स: धीरेन पटेल

 

50+ मेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स: सूर्यवीर सिंह भुल्लर

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

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