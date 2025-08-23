India vs Pakistan Asia Cup 2025: दुश्मनों के साथ खेलना बेशर्मी, भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार हो : समाजवादी पार्टी

मुंबई: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच होना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार हो रहे भारत-पाकिस्तान मैच का देश में भारी विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अबू आजमी ने मैच को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों के साथ खेलना बेशर्मी है।

अबू आजमी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के बीच मैच फिक्सिंग चल रही है। आतंकी घटना में 26 निर्दोष मारे गए थे तो लोगों ने कार्रवाई की मांग की। सरकार ने युद्धविराम की घोषणा की। अब भारत-पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। इसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वे दोनों देशों के बीच शांति के पक्षधर हैं, लेकिन पाकिस्तान की लगातार आतंकी गतिविधियों के कारण इस तरह के खेल आयोजन स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार किया जाना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने आईएएनएस से कहा, "हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का समर्थन नहीं करते। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, के जख्म अभी भी ताजा हैं। इस घटना से हमारी बेटियों और परिवारों को बहुत तकलीफ हुई। हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्रिकेट मैच का बैठकर कैसे स्वागत कर सकते हैं? मैच दोस्तों के लिए होते हैं, दुश्मनों के लिए नहीं। पाकिस्तान के साथ मैच खेलना बेशर्मी से कम नहीं है।"

खेल मंत्रालय ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ खेल आयोजनों पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने दोहराया है कि भारत पाकिस्तान की मेजबानी नहीं करेगा या द्विपक्षीय मैचों के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा, लेकिन भारतीय एथलीट और टीमें उन बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग ले सकती हैं, जिनमें पाकिस्तान भी भागीदार है। इससे सितंबर में होने वाले आगामी पुरुष एशिया कप और अक्टूबर में होने वाले महिला वनडे विश्व कप में भारत के खेलने का रास्ता साफ हो गया है।