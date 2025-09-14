India Pakistan Match Boycott :भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध, फैंस ने कहा- सिर्फ खेल भावना से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता

नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 में हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। एक तबका ऐसा है, जो इस मुकाबले को खेले जाने के पक्ष में है, तो दूसरा खेमा नहीं चाहता कि मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच ये मैच खेला जाए।

छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारत-पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले का बहिष्कार देखा जा रहा है।

गुलाब देवांगन क्रिकेट फैन हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान के मुकाबले के खिलाफ हैं। उन्होंने आईएएनएस से कहा, "भारत-पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए। सिर्फ खेल भावना से सभी चीजें ठीक नहीं की जा सकतीं। व्यापार और राजनीति भी इसमें महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि यह मैच न हो। हमारी ओर से भविष्य में भी विरोध जारी रहेगा।"

क्रिकेट प्रशंसक शाहिद रजा ने कहा, "मैं इस मुकाबले का विरोध करता हूं, क्योंकि भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है। यहां सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। हम आतंकवादियों के देश के साथ नहीं खेल सकते। हमारे देश के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमें इस मैच का बहिष्कार करना चाहिए।"

क्रिकेट प्रशंसक हमजा ने कहा, "यह मैच नहीं होना चाहिए। भारत सभी धर्मों से मिलकर बना है। पहलगाम में हिंदू भाइयों को उनका धर्म पूछकर मारा गया था। पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। ऐसे मुल्क के साथ मैच खेलना बेहद निंदनीय है। मैं इस मुकाबले का विरोध करता हूं। मैं इसे नहीं देखूंगा।"

लखनऊ में भी इस मुकाबले का जमकर विरोध देखने को मिला है। लखनऊ में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का पुतला फूंकने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता ने कहा, "भारत-पाकिस्तान का मैच शहीदों का अपमान है। यह देश के लिए बेहद दुर्भाग्य की बात है। बीसीसीआई को जवाब देना होगा कि उनके लिए देश बड़ा है या फिर क्रिकेट मैच। हम देश का अपमान नहीं सहेंगे।"

कर्नाटक में भी इस मुकाबले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया। नवीन ने कहा, "हमें इस मैच का विरोध करना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में हमारे 26 देशवासियों की हत्या कर दी गई थी। बीसीसीआई इस मैच के जरिए पैसा कमा रहा है, पर हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए।"

शशिकांत शर्मा ने कहा, "हम इस मैच को कैसे देख सकते हैं, जबकि हमारी 26 बहनों के आंसू भी नहीं सूखे? क्या वो इस मैच को देख पाएंगी?"

भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप 2025 का मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही देश टूर्नामेंट का अपना पहला मैच जीते हैं। टीम इंडिया ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है।