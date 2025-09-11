खेल

India Boxing Medal 2025 : विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप: नूपुर ने भारत के लिए पहला पदक पक्का किया

लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नूपुर ने भारत के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 11, 2025, 01:32 AM
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप: नूपुर ने भारत के लिए पहला पदक पक्का किया

लिवरपूल: विश्व मुक्केबाजी कप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता नूपुर ने बुधवार को लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक पक्का किया। नूपुर ने महिलाओं के 80+ किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की ओल्टिनोय सोतिम्बोएवा को 4:1 से हराया।

नूपुर ने शुरुआती राउंड में अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनकी प्रतिद्वंद्वी, जो अस्ताना में पूर्व विश्व युवा रजत पदक विजेता और कांस्य पदक विजेता हैं, ने दूसरे राउंड में अंतर कम कर दिया। तीसरे और अंतिम राउंड में भारतीय मुक्केबाज ने अपना आक्रमण तेज कर दिया और प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़ते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गईं।

इससे पहले मंगलवार रात, तीन भारतीय मुक्केबाजों ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली और पदक पक्का करने के बेहद करीब पहुंच गए।

मीनाक्षी (महिला 48 किग्रा) ने चीन की वांग क्यूपिंग को 5:0 से हराया, जदुमणि सिंह मंडेंगबाम (पुरुष 50 किग्रा) ने इंग्लैंड के रीस रीडशॉ को 5:0 से हराया, जबकि अभिनाश जामवाल (पुरुष 65 किग्रा) ने डोमिनिकन गणराज्य के पीटर यनोआ फर्नांडो डी जीसस को हराया।

जुगनू (पुरुष 85 किग्रा) मंगलवार रात हारने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज रहे, जिन्हें प्री-क्वार्टर फाइनल में स्कॉटलैंड के रॉबर्ट विलियम मैकनल्टी से 0:5 से हार का सामना करना पड़ा।

भारत ने हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय विश्व मुक्केबाजी के तत्वावधान में आयोजित हो रही इस पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है और पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है।

दो बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन (महिला 51 किग्रा), जैस्मीन लैम्बोरिया (महिला 57 किग्रा), पूजा रानी (महिला 80 किग्रा) और जामवाल (पुरुष 65 किग्रा) अपने-अपने क्वार्टर फाइनल में रिंग में उतरने के लिए तैयार हैं, जिनमें चार और भारतीय मुक्केबाजो के पास पदक पक्का करने का मौका होगा।

 

 

Nupur World ChampionshipAIBA World BoxingNikhat ZareenLiverpool Boxing 2025India Boxing MedalWomen Boxing IndiaIndian Boxing Team

