खेल

India Men's Football Team : भारत का आखिरी एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच हांगकांग के खिलाफ कोच्चि में होगा

कोच्चि में 10 साल बाद भारत का पुरुष फुटबॉल मैच, एएफसी क्वालिफायर फाइनल में होगा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 15, 2026, 10:33 AM
भारत का आखिरी एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच हांगकांग के खिलाफ कोच्चि में होगा

कोच्चि: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करीब एक दशक बाद भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मैच खेला जाना है। भारतीय टीम 31 मार्च को हांगकांग के खिलाफ एएफसी एशियन कप सऊदी अरब 2027 क्वालिफायर फाइनल राउंड का अपना आखिरी मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा।

 

10 साल में यह पहला मौका है, जब कोच्चि का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भारतीय फुटबॉल टीम की मेजबानी करेगा। मार्च 2016 में, भारत ने इसी जगह पर फीफा विश्व कप क्वालिफायर में तुर्कमेनिस्तान का सामना किया था। यह आखिरी बार भी था जब भारतीय सीनियर पुरुष टीम केरल में खेली थी।

 

भारत, जो एएफसी एशियन कप 2027 में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गया है, अपने क्वालिफाइंग कैंपेन को जीत के साथ खत्म करना चाहेगा। क्वालिफायर के हिसाब से यह एक डेड रबर होने के बावजूद, क्योंकि हांगकांग भी बाहर हो गया है, फीफा रैंकिंग पॉइंट्स के साथ यह मैच अभी भी अहमियत रखता है।

 

यह एएफसी एशियन कप सऊदी अरब 2027 क्वालिफायर फाइनल राउंड में भारत का तीसरा अलग होम वेन्यू होगा। इससे पहले पिछले मार्च में शिलांग ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच की मेजबानी की थी, और पिछले अक्टूबर में मडगांव ने सिंगापुर को होस्ट किया था।

 

भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने पिछली बार 2023 में एशियन कप में हिस्सा लिया था, जहां ब्लू टाइगर्स ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे।

 

दूसरी तरफ, महिला टीम ने क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन के बाद एशियन कप में अपनी जगह पक्की कर ली है।

 

ब्लू टाइग्रेसेस ने एक शानदार कैंपेन दिया — सभी चार मैच शानदार अंदाज में जीते। भारत ने मंगोलिया को (13-0), तिमोर-लेस्ते को (4-0), और इराक (5-0) से हराया। फिर ग्रुप स्टेज में ऊंची रैंकिंग वाली मेजबान थाईलैंड के खिलाफ 2-1 की अहम जीत के साथ खत्म किया।

--आईएएनएस

 

 

Kochi Football MatchAFC Asian Cup 2027Indian Men's FootballIndia football teamFootball QualifierBlue TigersHong Kong vs IndiaSports Update

Related posts

Loading...

More from author

Loading...