India Hockey Team Performance : ऑस्ट्रेलिया ने शूटआउट में भारत को हराया

होबार्ट: भारतीय पुरुष हॉकी टीम रविवार को यहां तस्मानिया हॉकी सेंटर में एफआईएच पुरुष प्रो लीग 2025-26 के होबार्ट लेग के दूसरे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में 4-5 से हार गई।

रेगुलर टाइम के बाद मैच 2-2 से बराबर था, जिसमें अमित रोहिदास ने (15) और जुगराज सिंह ने (43) पर गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। हालांकि, जोएल रिंटाला ने (47) और (56) पर दो गोल करके ऑस्ट्रेलिया को स्कोर बराबर करने में मदद की।

मेजबान टीम ने शुरुआत में ही गेदं पर कब्जा जमा लिया और अपने हाफ में गेंद को अच्छी तरह से मूव किया। इसके बावजूद, भारत ने मजबूत डिफेंस से जवाब दिया। पहले क्वार्टर के आखिर में, इंडिया को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, और अमित रोहिदास (15’) ने अपना ड्रैग फ्लिक सफलतापूर्वक गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया।

दूसरे क्वार्टर में लगातार खेल चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले हाफ में मैच में वापसी करने की कोशिश में कुछ पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन भारत ने हर बार उनके लिए मुश्किल खड़ी की।

मैच फिर से शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने गेंद पर कब्जा बनाए रखा और स्कोर बराबर करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि, भारत का डिफेंस मजबूत रहा, जिससे उन्हें गोल करने के असली मौके नहीं मिल पाए। जुगराज सिंह ने 43वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से एक जबरदस्त ड्रैग फ्लिक किया, जिससे इंडिया की बढ़त दोगुनी हो गई और तीसरा क्वार्टर अच्छे नोट पर खत्म हुआ।

चौथे क्वार्टर की शुरुआत में, मेजबान टीम ने जोएल रिंटाला (47’) के पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके कमी पूरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। हालांकि, यशदीप सिवाच ने लाइन पर एक जरूरी ब्लॉक करके उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। जैसे-जैसे समय खत्म हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार एक सेट-पीस के जरिए बराबरी कर ली, जिसमें जोएल रिंटाला (56’) ने पेनल्टी कॉर्नर से मैच का अपना दूसरा गोल किया।

ऑस्ट्रेलिया लगातार जीत का गोल करने की कोशिश कर रहा था और उसे जीत पक्की करने के कई मौके मिले। हालांकि, मोहित ने गोल में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कई बेहतरीन बचाव किए, जिसमें एक शानदार डबल बचाव भी शामिल था, जिससे भारत मैच में बना रहा। तय अवधि के बाद जब मैच 2-2 से बराबर था, तो विजेता का फैसला करने के लिए शूटआउट का सहारा लिया गया।

शूटआउट बहुत जोरदार था, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी पहली चार पेनल्टी पर गोल किए। हालांकि, आदित्य अर्जुन लालागे की आखिरी पेनल्टी जेड स्नोडेन ने बचा ली, जिससे ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर के बाद जीत मिली। भारत को 4-5 से हार का सामना करना पड़ा।

भारत अब मंगलवार को तीसरे मैच में स्पेन से भिड़ेगा।

--आईएएनएस