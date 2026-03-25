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India Lacrosse Gold : 'लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028' का लक्ष्य बनाए लैक्रोस एथलीट: डॉ. मनसुख मांडविया

डॉ. मनसुख मांडविया ने लैक्रोस टीमों को जीत पर बधाई दी और मेहनत जारी रखने का आह्वान किया
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Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 09:27 AM
'लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028' का लक्ष्य बनाए लैक्रोस एथलीट: डॉ. मनसुख मांडविया

नई दिल्ली: केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बुधवार को रियाद में एशियन लैक्रोस गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला लैक्रोस टीमों को बधाई दी और उनसे कड़ी मेहनत करते रहने और लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन करके इतिहास रचने का लक्ष्य रखने की अपील की।

 

मांडविया ने एथलीटों से बातचीत करते हुए कहा, "लैक्रोस भारत के लिए एक उभरता हुआ बड़ा खेल है। यह आपका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर था, और आप पहले ही प्रयास में पदक घर ला चुके हैं। अब फोकस और कड़ी मेहनत करने, ज्यादा एक्सपोजर पाने, और लॉस एंजिल्स 2028 में क्वालिफिकेशन कर देश को गर्व महसूस कराने का लक्ष्य होना चाहिए।"

 

उन्होंने कहा कि सरकार खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम के माध्यम से एथलीटों का समर्थन करती रहेगी।

 

भारत ने फरवरी में सऊदी अरब के रियाद में हुए एशियन लैक्रोस गेम्स में जबरदस्त प्रदर्शन किया। सिक्सेज फॉर्मेट में पुरुषों और महिलाओं दोनों इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। भारतीय पुरुषों और महिलाओं ने अपने फाइनल मैच में क्रमशः इराक और पाकिस्तान को हराया।

 

भारतीय महिला लैक्रोस टीम ने 2024 में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था, जबकि पुरुषों की टीम ने 2025 में डेब्यू किया, जिससे यह कामयाबी और भी शानदार हो गई। भारत की जीत की एक खास बात यह थी कि इसमें देश भर से अलग-अलग राज्यों के एथलीट शामिल हुए। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों से एथलीट शामिल हुए।

 

एशिया-पैसिफिक लैक्रोस यूनियन के तहत होने वाले एशियन लैक्रोस गेम्स, लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक्स में इस खेल के शामिल होने से पहले इस इलाके में एक प्रतियोगी रास्ता बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा हैं। भारत के अगले बड़े इवेंट में अप्रैल में चीन के चेंगदू में होने वाले तीसरे एशियन लैक्रोस गेम्स और इस अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशिया-पैसिफिक सिक्स लैक्रोस चैंपियनशिप शामिल हैं, जो लॉस एंजिल्स 2028 के लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता होगा।

--आईएएनएस

 

 

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