खेल

India Junior Women Hockey : जूनियर महिला हॉकी टीम की हार, ऑस्ट्रेलिया अंडर-21 टीम ने 0-5 से हराया

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी हार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 28, 2025, 08:07 AM
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की हार, ऑस्ट्रेलिया अंडर-21 टीम ने 0-5 से हराया

कैनबरा: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा अब तक निराशाजनक रहा है। पहले मैच में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम को अपने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर 21 टीम से हार का सामना करना पड़ा।

 

शनिवार को कैनबरा के नेशनल हॉकी सेंटर में खेले गए दूसरे मैच में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया की अंडर 21 टीम मे 0-5 से हरा दिया।ऑस्ट्रेलिया के लिए मकायला जोन्स (10वें, 11वें, 52वें मिनट), सामी लव (38वें मिनट), मिगालिया हॉवेल (50वें मिनट) ने गोल किए।

 

ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से ही अपने आक्रामक इरादे दिखाए। मकायला जोन्स ने 10वें और 11वें मिनट में गोल करते हुए टीम को 0-2 से मजबूत बढ़त दिला दी।

दूसरे क्वार्टर में भारतीय डिफेंस अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को कोई भी गोल नहीं करने दिया। भारतीय टीम ने भी आक्रामक प्रयास किए, लेकिन गोल करने में सफलता नहीं मिली।

 

दूसरे हाफ में, ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दबाव बनाए रखा और मौकों का पूरा फायदा उठाया। सामी लव (38वें मिनट) ने फील्ड गोल करके बढ़त को और मजबूत किया और स्कोर 0-3 कर दिया। चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया ने मिगालिया हॉवेल ने 50वें मिनट, मकायला जोन्स ने 52वें मिनट में गोल कर मैच अपनी झोली में डाल लिया।

 

भारतीय टीम को अपने पहले मैच में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत का अगला मुकाबला 29 सितंबर को इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई अंडर-21 टीम से होगा।

 

अपने शुरुआती दो मैचों में हार के बाद भारतीय जूनियर महिला टीम अब फिर से संगठित होने और आगामी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखेगी। यह मौजूदा दौरा एफआईएच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व कप का आयोजन इसी साल दिसंबर में चिली के सैंटियागो में होना है।

 

 

 

Indian hockeyjunior women hockeywomen sportsaustralia hockey tourFIH Junior World CupHockey NewsIndia Women Hockey

Related posts

Loading...

More from author

Loading...