India Junior International Grand Prix: जूनियर इंटरनेशनल ग्रां प्री : वंश-श्रावणी और आन्या-एंजेला ने डबल्स में दिलाया गोल्ड

भारतीय युवा शटलर्स ने डबल्स इवेंट्स में दो गोल्ड मेडल जीते।
Aug 31, 2025, 06:56 PM
पुणे: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने स्वर्गीय सुशांत चिपलकट्टी इंडिया जूनियर इंटरनेशनल ग्रां प्री में रविवार को शानदार प्रदर्शन किया। पीई सोसाइटी के मॉडर्न पीडीएमबीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस टूर्नामेंट में युवा भारतीय शटलर्स वंश देव-श्रावणी वालेकर और आन्या बिष्ट-एंजेल पुनेरा ने डबल्स इवेंट्स में दो खिताब अपने नाम किए।

जापान के काजुमा कवानो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल क्राउन जीता। उन्होंने अंडर-19 पुरुष सिंगल्स और डबल्स, दोनों खिताब जीते।

 

ऑल इंडियन मिक्स्ड डबल्स फाइनल में, गैर-वरीयता प्राप्त जोड़ी वंश देव और श्रावणी वालेकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी वरीयता प्राप्त सी लालरामसांगा और तारिणी सूरी को सीधे गेमों में 21-12, 21-13 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह मुकाबला महज 28 मिनट तक चला।

 

अंडर-19 विमेंस डबल्स में, एक अन्य गैर-वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी, आन्या बिष्ट और एंजेल पुनेरा ने जापान की पांचवीं वरीयता प्राप्त आओई बन्नो और युजू उएनो को मात दी।

 

पहला गेम 21-23 से गंवाने के बाद, भारतीय जोड़ी ने 21-12 से शानदार जीत हासिल की और फिर एक रोमांचक निर्णायक मुकाबले में अपना संयम बनाए रखते हुए 21-17 से गोल्ड मेडल जीता। यह मैच 70 मिनट तक चला।

 

भारत ने अपनी उभरती हुई किशोर प्रतिभाओं के साथ युगल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट का समापन दो गोल्ड, एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल के साथ किया।

 

इस आयोजन में कुल 15,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

 

जापानी खिलाड़ियों के बीच खेले गए फाइनल में, नौवीं वरीयता प्राप्त काजुमा कवानो ने दूसरी वरीयता प्राप्त ह्युगा ताकानो को 23-21, 18-21, 25-23 से हराया। यह मैच एक घंटे नौ मिनट तक चला।

 

इस बीच, युजुनो वतनबे ने 10वीं वरीयता प्राप्त युरिका नागाफुची को 16-21, 21-13, 21-17 से शिकस्त देकर अंडर-19 विमेंस सिगल्स का खिताब जीता।

 

अंडर-19 मेंस डबल्स में, काजुमा कवानो ने शुजी सवादा के साथ मिलकर शुनसेई नेमोतो-नागी योशित्सुगु की एक अन्य जापानी जोड़ी को 21-15, 21-18 से हराया।

 

यह टूर्नामेंट पूना डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन बैडमिंटन एसोसिएशन (पीडीएमबीए) की ओर से आयोजित किया गया था।

 

 

 

