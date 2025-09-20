खेल

India in Super 4 : 'आत्ममुग्धता' और 'अति-आत्मविश्वास' से बचकर टीम इंडिया को 'सुपर-4' में रहना होगा सावधान

सुपर-4 में भारत का सफर, हार्दिक और गिल की फॉर्म पर रहेगी सबकी नजर।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 20, 2025, 01:21 PM
एशिया कप : 'आत्ममुग्धता' और 'अति-आत्मविश्वास' से बचकर टीम इंडिया को 'सुपर-4' में रहना होगा सावधान

नई दिल्ली: जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब टीम इंडिया शान से एशिया कप 2025 के 'सुपर-4' में उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम को 'अति-आत्मविश्वास' और 'आत्ममुग्धता' से बचना होगा।

एशिया कप के अपने अंतिम लीग मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। यह मैच ओमान के खिलाफ था। फैंस का सवाल है कि अगर सूर्या टीम की बल्लेबाजी को परखना चाहते थे, तो इसके लिए हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को खुद से ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजने की क्या जरूरत थी?

सूर्यकुमार यादव ने प्रमुख गेंदबाजों के होते हुए हार्दिक पांड्या को नई गेंद सौंपी, जिन्होंने चार ओवरों में सिर्फ एक ही सफलता हासिल की।

पांड्या के अलावा अर्शदीप सिंह ने भी 4 ओवर फेंके। हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने 3-3 ओवर डाले, लेकिन चारों गेंदबाज एक-एक विकेट ही ले सके। गेंदबाजों की नाकामी को देखते हुए कप्तान सूर्या को आठ गेंदबाजों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि कुछ फैंस इसे प्रयोग के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया को एशिया कप के अगले चरण में किसी भी टीम को किसी भी स्तर पर हल्के में लेने से बचना होगा।

सुपर-4 में टीम को हार्दिक से खासा उम्मीदें होंगी, लेकिन पांड्या इस टूर्नामेंट में अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। पांड्या से बतौर ऑलराउंडर देश को उम्मीदें हैं, लेकिन वह गेंदबाजी में भरपूर मौकों के बावजूद खास छाप नहीं छोड़ सके।

पांड्या ने यूएई के खिलाफ 1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 10 रन देकर एक भी विकेट नहीं लिया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 3 ओवर गेंदबाजी का मौका मिला, लेकिन 34 रन देकर सिर्फ एक ही विकेट ले सके। ओमान के विरुद्ध उन्होंने चार ओवरों में 26 रन देकर सिर्फ एक शिकार किया। वहीं, जब बल्लेबाजी में मौका मिला, तो ओमान जैसी टीम के खिलाफ महज एक रन ही बना सके।

हार्दिक पांड्या के अलावा, अब शुभमन गिल को भी फॉर्म में लौटना होगा, जो इस पूरी सीरीज में 20*, 10 और 5 रन की पारियां ही खेल सके हैं।

भारत सुपर-4 के अपने पहले मैच में 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगा। टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से जीत दर्ज कर चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 14 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 10 मुकाबले जीते, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचना होगा।

24 सितंबर को टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। भारत ने इस टीम के खिलाफ 17 में से 16 मुकाबले जीते हैं। वहीं, 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया 21-9 के रिकॉर्ड के साथ उतरेगी, लेकिन सुपर-4 एक ऐसा स्टेज है, जहां टीम इंडिया के पास प्रयोग का बिल्कुल भी मौका नहीं होगा।

 

Indian cricket teamShubman Gill strugglesTeam India StrategyAsia Cup 2025 Super 4Asia Cup highlightsIndia vs Pakistan T20Hardik Pandya form

Related posts

Loading...

More from author

Loading...