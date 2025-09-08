खेल

India Hockey Asia Cup Win : अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे भारतीय हॉकी खिलाड़ी, बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील

भारत ने एशिया कप जीतकर हॉकी वर्ल्ड कप का टिकट पाया
Sep 08, 2025, 07:13 PM
अमृतसर: बिहार के राजगीर में खेले गए पुरुषों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से मात देकर खिताब जीत लिया। जब खिलाड़ी अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। परिवार के सदस्यों और चाहने वालों ने खिलाड़ियों का फूल-मालाओं से सम्मान किया।

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने आईएएनएस से कहा, "इस जीत से हम बेहद खुश हैं। हॉकी एक टीम गेम है। कोई भी गोल करे, आखिर में आप टीम के लिए ही गोल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले हमें कुछ ब्रेक मिलेगा। हमें उम्मीद है कि कैंप के दौरान हम अपनी कमियों को सुधारेंगे।"

पंजाब इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यहां जनजीवन अस्त-व्यस्त है। हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "पंजाब इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे का सपोर्ट करके इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं। ऐसा हम कर भी रहे हैं।"

हार्दिक सिंह ने कहा, "वर्ल्ड कप में पहुंचने पर हमें बेहद खुशी है। हम वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतना चाहेंगे। हमारा फोकस है कि जिन टीमों से भिड़ें, उनके खिलाफ अपना शत प्रतिशत दें।"

उन्होंने कहा, "बाढ़ प्रभावित लोग जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसका अंदाजा वहां पहुंचकर ही लगाया जा सकता है। मेरा सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरुक करें। बाढ़ प्रभावितों के बीच उनकी मदद के लिए जरूर पहुंचें।"

मनप्रीत सिंह ने कहा, "हम वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्म करेंगे। हमारी तैयारियां शानदार हैं। एशिया कप के जरिए हमने वर्ल्ड कप के लिए सीधा क्वालीफाई किया है। हमें पंजाब के हालात देखकर बहुत दुख है। सभी हॉकी खिलाड़ी पंजाब के लोगों के साथ हैं। हम उनका भरपूर सपोर्ट करेंगे।"

इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ अपना चौथा एशिया कप खिताब हासिल किया, बल्कि अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधी क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली।

फाइनल मैच में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और विपक्षी टीम को कोई बड़ा मौका नहीं दिया। भारतीय खिलाड़ियों का आक्रामक और मजबूत डिफेंस दोनों ही शानदार रहे, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया केवल एक गोल ही कर सका।

 

 

