India Women Hockey Team : नवनीत कौर की हैट्रिक, भारत ने वेल्स को 4-1 से हराया

नवनीत कौर की हैट्रिक से भारत ने वेल्स को 4-1 से हराया, सेमीफाइनल में टॉप पर पहुंची टीम।
Dainik Hawk
Dainik Hawk·
Mar 12, 2026, 04:53 AM
हैदराबाद: भारतीय महिला टीम ने एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026 के पूल-बी मुकाबले में वेल्स को 4-1 से मात दी। तेलंगाना स्थित जीएमसी बालयोगी हॉकी ग्राउंड (गाचीबोवली हॉकी कॉम्प्लेक्स) में बुधवार शाम को खेले गए इस मैच में नवनीत कौर (29’, 34’, 55’) ने तीन गोल करके अटैक को लीड किया, जबकि साक्षी राणा (7’) ने भी अपना योगदान दिया।

 

 

हालांकि, भारत ने मैच से पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली थी, लेकिन नतीजों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वे टेबल-टॉपर रहेंगे। भारत अब फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए 13 मार्च को इटली से भिड़ेगा।

 

पहले क्वार्टर में भारत की गति नजर आई। वेल्स टीम के हाई प्रेस के बावजूद तेजी से ब्रेकअवे करके अपने प्रतिभागियों पर दबाव डाला। मेजबान टीम ने 7वें मिनट में ही एज बनाया था। सलीमा टेटे ने दाएं किनारे से एक मूव बनाया, जिसके बाद साक्षी राणा ने सर्कल के किनारे से एक जोरदार रिवर्स हिट मारकर भारत को एज दिलाया।

 

इसके तुरंत बाद भारत ने विपक्षी टीम पर अपना दबाव बनाना जारी रखा। उदिता पेनाल्टी कॉर्नर से एज डबल करने के करीब थीं, लेकिन उनकी कोशिश लाइन से बाहर हो गई।

 

भारत ने दूसरे क्वार्टर में भी इसी मोमेंटम को बनाए रखा। एक तेज काउंटरअटैक में, नवनीत और लालरेमसियामी ने सटीक तरीके से गोल किया, लेकिन लालरेमसियामी को मिली आखिरी मोड़ बॉल को वेल्स के गोलकीपर, फिओन हॉरेल ने रोक दिया। इस बीच, भारतीय गोलकीपर बीचू देवी ने 25वें मिनट में वेल्स के पहले पेनाल्टी कॉर्नर को रोका।

 

भारत 27वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से दूसरे गोल के करीब पहुंचा, लेकिन मनीषा की कोशिश कुछ इंच दूर रह गई। ठीक दो मिनट बाद, एक और पेनाल्टी कॉर्नर पर नवनीत ने एक लो-शॉट मारकर भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। इस गोल ने इंडियन विमेंस हॉकी टीम के पहले हाफ में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 15 सर्कल एंट्री के साथ 55 प्रतिशत पजेशन रखा।

 

भारत तीसरे क्वार्टर में भी आगे रहा। नेहा 31वें मिनट में रिवर्स हिट से गोल करने के करीब थीं, लेकिन शॉट पैड से बच गया। 34वें मिनट में साक्षी के एक शानदार रन से भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला और नवनीत कौर ने दो गोल करके स्कोर 3-0 कर दिया। वेल्स के लिए बेटसन थॉमस (39’) ने कमी को कम किया। सर्कल में भारत की थोड़ी सी चूक का फायदा उठाते हुए, उन्होंने एक टाइट एंगल से बॉल को नेट में डालकर स्कोर 3-1 कर दिया।

 

अंतिम क्वार्टर में, वेल्स के पास मेजबान टीम पर दबाव बनाने का मौका था, जब उन्हें 50वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन वेल्स की कैप्टन एलिजाबेथ बिंगहैम का शॉट रिवर्स से चूक गया। इसके बाद नवनीत ने 55वें मिनट में पेनाल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर अपनी हैट्रिक पूरी की।

 

--आईएएनएस

 

 

 

hockey Team India Indian hockey team International Hockey Women Hockey Hockey Tournament Sports News FIH Hockey

