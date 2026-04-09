India Women Football : भारत ने चीनी ताइपे को 3-1 से हराया, नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें कायम

पाथुम थानी (थाईलैंड): एएफसी अंडर-20 विमेंस एशियन कप 2026 में बुधवार को भारतीय टीम ने अपने आखिरी ग्रुप-सी मैच में चीनी ताइपे को 3-1 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। यह 2004 के बाद एएफसी अंडर-20 विमेंस एशियन कप में भारत की पहली जीत थी।

थाईलैंड के पाथुम थानी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भूमिका देवी खुमुकचम (26’) ने 'यंग टाइग्रेस' को मैच की शुरुआत में ही बढ़त दिला दी थी। इसके बाद भारत की फॉरवर्ड खिलाड़ी सिबानी देवी नोंगमेइकापम (32’, 87’) ने दो गोल दागे। मुकाबले के अंतिम पलों में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी काओ हसिन (90+3’) ने चीनी ताइपे के लिए एक गोल करके वापसी की कोशिश की।

इस नतीजे के साथ, भारत ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर रहा। 'यंग टाइग्रेस' के खाते में तीन मुकाबलों से तीन अंक आए। अब उन्हें ग्रुप बी में जॉर्डन और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाले मैच के ड्रॉ होने की जरूरत है, ताकि वे सभी ग्रुपों में तीसरे स्थान पर रहने वाली दो सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक के तौर पर क्वार्टर-फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकें। अगर मैच का कोई और नतीजा आता, तो उस मैच की विजेता टीम क्वालीफाई कर जाएगी।

जापान (0-6) और ऑस्ट्रेलिया (0-5) के खिलाफ अपने शुरुआती दो मैच हारने के बाद, 'यंग टाइग्रेस' चीनी ताइपे के खिलाफ अपनी किस्मत बदलने के लिए बेताब दिख रही थीं। भारतीय टीम ने जल्द ही 26वें मिनट में मैच का पहला गोल दाग दिया। सिबानी ने दाईं ओर से एक क्रॉस दिया, जिसे लिंगदेइकिम और सुलांजना राउल दोनों ही चूक गईं। हालांकि, बिना किसी रोक-टोक के दूर वाले पोस्ट की ओर दौड़ती हुई भूमिका ने पहली ही कोशिश में गेंद को जोरदार किक के साथ गोल में डाल दिया।

32वें मिनट में सिबानी खुद गोल करने वाली खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने अपने मार्कर (डिफेंडर) को छकाते हुए गेंद को अपने सिर से गोल की दिशा दे दी। मुकाबला जीतने के बाद, वह बॉक्स में घुसीं और अपने बाएं पैर से एक हाफ-वॉली मारी, जिसने गोलकीपर को दूर वाले पोस्ट पर छका दिया।

चीनी ताइपे ने पहले हाफ के आखिरी पलों में वापसी की कोशिशें शुरू कर दीं, हालांकि, भारत की गोलकीपर रिबांसी जमु ने ली चुन-मेई और त्जू-यू चुआन के हमलों को रोकने के लिए कुछ शानदार बचाव किए।

'ब्लू मैगपाईज' ने दूसरे हाफ की शुरुआत कुछ मौकों के साथ की। चुआन ने लियाओ जी-निंग की एक फ्री-किक पर हेडर लगाया, जो क्रॉसबार के ऊपर से एक फुट बाहर चला गया। हालांकि, भारत ने जल्द ही खेल पर फिर से नियंत्रण पा लिया और चीनी ताइपे के पेनाल्टी एरिया के पास अपना दबदबा बना लिया।

भारत को मैच के आखिर में चीनी ताइपे के बॉक्स के अंदर हैंडबॉल होने पर एक पेनाल्टी मिली, जिसे सिबानी ने 87वें मिनट में गोल में बदलकर मैच का नतीजा पूरी तरह से तय कर दिया। हालांकि, पूर्वी एशियाई द्वीप देश की खिलाड़ी काओ हसिन ने इंजरी टाइम में एक गोल करके हार के अंतर को थोड़ा कम जरूर किया।

--आईएएनएस