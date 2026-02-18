India Batting Preview : अभिषेक, तिलक और रिंकू पर होगी नजर, नीदरलैंड के खिलाफ बड़ी पारी की उम्मीद

अहमदाबाद: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप स्टेज के अपने तीन शुरुआती मैच जीतकर सुपर-8 में जगह बना चुकी है। बुधवार को ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड से होना है। नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम अपने तीन विस्फोटक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह से बड़ी पारी की उम्मीद करेगी। तीनों बल्लेबाज पिछले 3 मैचों में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में टी20 फॉर्मेट के नंबर वन बल्लेबाज हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। विश्व कप की शुरुआत से ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे अभिषेक अब तक खेली 2 पारियों में लगातार शून्य पर आउट हुए हैं। अभिषेक यूएसए के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। नामीबिया के खिलाफ नहीं खेले थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ 4 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे। सुपर 8 मुकाबलों से पूर्व भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहेगा कि वह नीदरलैंड के खिलाफ अपनी फॉर्म हासिल करें और एक बड़ी और विस्फोटक पारी खेलें।

तिलक वर्मा ग्रुप स्टेज में यूएसए, नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ हुए तीनों मैचों का हिस्सा रहे हैं। तीनों मैचों में मिली अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे हैं। तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले तिलक ने यूएसए के खिलाफ 16 गेंद पर 25, नामीबिया के खिलाफ 21 गेंद पर 25 और पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंद पर 25 रन बनाए थे। नीदरलैंड के खिलाफ एक बड़ी पारी खेल अपना आत्मविश्वास पाना चाहेंगे।

रिंकू सिंह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, तो बहुत ज्यादा गेंदें नहीं बची होतीं। इसके बावजूद पाकिस्तान वाले मैच को छोड़ दें तो यूएसए और नामीबिया के खिलाफ रिंकू ने निराश किया था। रिंकू सिंह ने यूएसए के खिलाफ 14 गेंद पर 6, नामीबिया के खिलाफ 6 गेंद पर 1 और पाकिस्तान के खिलाफ 4 गेंदों पर 11 रन बनाए थे। नीदरलैंड के खिलाफ मौका मिलने की स्थिति में रिंकू एक आतिशी पारी खेल सुपर 8 से पहले भारतीय टीम की निचले क्रम की बल्लेबाजी की चिंताओं को दूर करना चाहेंगे।

