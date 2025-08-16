India A Women Cricket 2024: भारत 'ए' महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे सीरीज जीती

खेल

भारतीय ए महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए को 2-0 से हराकर वनडे सीरीज अपने नाम की।
Aug 16, 2025, 06:59 AM
भारत 'ए' महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे सीरीज जीती

नई दिल्ली:  भारतीय 'ए' महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया 'ए' महिला क्रिकेट टीम को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने तीन वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन बनाए। एलिसा हिली ने 87 गेंद पर 91 रन की पारी खेली। वहीं, किम गार्थ ने 45 गेंद पर 41 रन बनाए। इसके अलावा एला हेवार्ड ने 28 और राचेल ने 24 रन की पारी खेली।

भारत की तरफ से मिन्नु मणि ने शानदार गेंदबाजी की और 10 ओवर में 46 रन देकर 3 विकेट लिए। साइमा ठाकोर ने 2, तितास साधु, राधा यादव, प्रेमा रावत और तवुजा कंवर ने 1-1 विकेट लिए।

266 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का सामना करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 20 के स्कोर पर शेफाली वर्मा और धरा गुर्जर का विकेट गंवा दिया। 83 रन तक पहुंचते-पहुंचते भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन इसके बाद एक छोर संभालने वाली ओपनर यास्तिका भाटिया और कप्तान राधा यादव ने पांचवें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की।

यास्तिका भाटिया 71 गेंद में 66 रन की पारी खेलकर आउट हुई। राधा यादव भी 78 गेंद पर 60 रन बनाकर आउट हुई। भारत के लिए सबसे अहम आठवें विकेट की साझेदारी तनुजा कंवर और प्रेमा रावत के बीच हुई। दोनों ने 68 रन जोड़े और टीम का स्कोर 261 तक पहुंचाया। तनुजा 50 रन बनाकर आउट हुई। प्रेमा 32 रन पर नाबाद रहीं। भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में 8 विकेट पर 266 रन बनाकर मैच 2 विकेट से जीत लिया।

सीरीज का आखिरी मैच 17 अगस्त को खेला जाएगा।

 

 

