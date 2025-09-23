खेल

India A vs Australia A Test : ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, ध्रुव जुरेल के पास कमान

लखनऊ में भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
Sep 23, 2025, 12:32 PM
लखनऊ: भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ लखनऊ में जारी दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

ध्रुव जुरेल की कप्तानी में केएल राहुल, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसे नामी खिलाड़ियों के साथ यह टीम इकाना क्रिकेट स्टेडियम में उतरी है। वहीं, मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण का जिम्मा संभाल रहे हैं। प्लेइंग इलेवन में आयुष बडोनी को शामिल किया गया है, जिनसे काफी उम्मीदें हैं।

 

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने टीम की कमान संभाली थी, लेकिन इस मैच में यह बल्लेबाज नहीं खेल रहा है।

 

वहीं, नाथन मैकस्वीनी की कप्तानी में सैम कोंस्टास, कैंपबेल केल्लावे और जोश फिलिप से ऑस्ट्रेलियाई खेमे को खासा उम्मीदें हैं।

 

दो मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच भी लखनऊ के इसी मैदान पर खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया-ए ने 532/6 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की थी।

 

इस पारी में सैम कोंस्टास ने 144 गेंदों में 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाए थे, जबकि कैंपबेल केल्लावे ने 97 गेंदों में 88 रन की पारी खेली। वहीं, जोश फिलिप ने 87 गेंदों में नाबाद 123 रन जुटाए थे। इनके अलावा कूपर कोनोली ने 70, जबकि लियाम स्कॉट ने 81 रन टीम के खाते में जोड़े।

 

भारतीय खेमे से हर्ष दुबे ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि गुरनूर बरार ने 2 शिकार किए।

 

इसके जवाब में भारत-ए ने अपनी पहली पारी 531/7 के स्कोर पर घोषित की। देवदत्त पड्डिकल ने 150, जबकि ध्रुव जुरेल ने 140 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा साई सुदर्शन ने 73 रन की पारी खेली।

 

ऑस्ट्रेलिया-ए ने दूसरी पारी में 16 ओवर बल्लेबाजी की, जिसमें बगैर कोई विकेट गंवाए 56 रन बनाए। यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

 

भारत ए की प्लेइंग इलेवन : एन जगदीसन, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बडोनी, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार, मानव सुथार।

 

ऑस्ट्रेलिया ए की प्लेइंग इलेवन : सैम कोंस्टास, कैंपबेल केल्लावे, नाथन मैकस्वीनी (कप्तान), ओलिवर पीक, कूपर कोनोली, जोश फिलिप (विकेटकीपर), जैक एडवर्ड्स, विल सदरलैंड, कोरी रोचिसिओली, टॉड मर्फी, हेनरी थॉर्नटन।

 

 

 

