India A vs Australia : कानपुर में मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका

भारत-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए: मैच से पहले खिलाड़ी बीमार
Oct 05, 2025, 03:31 PM
कानपुर में मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका

कानपुर: कानपुर के स्टेडियम में रविवार को भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच तीसरा अनाधिकारिक वनडे मैच खेला जाएगा, जिससे पहले कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये खिलाड़ी खाना खाने से बीमार पड़े हैं।

खिलाड़ियों के बीमार होने की सूचना मिलते ही खाद्य विभाग सक्रिय हो गया। संबंधित होटल से अरहर दाल, मटर पनीर, चावल, ग्रिल्ड चिकन और ड्राई फ्रूट के सैंपल ले लिए गए हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के मुताबिक हो सकता है कि खिलाड़ी होटल का खाना खाने से बीमार न हुए हों, क्योंकि अन्य खिलाड़ियों को भी यही खाना दिया जा रहा है।

इस मामले पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा, "अगर खाने में कोई कमी होती तो सभी खिलाड़ी बीमार पड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अच्छे होटल का खाना दिया जा रहा है। सभी खिलाड़ी वही खाना खा रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 खिलाड़ी किसी और जगह से संक्रमित हुए हों।"

उन्होंने कहा, "कानपुर में बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया है। अब इस मुकाबले का आयोजन कानपुर को मिला है, लेकिन इस शहर में अच्छे होटलों की कमी है। हमें आयोजन के लिए जितने कमरों की जरूरत होती है, उतने मिल नहीं पाते।"

भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए की टीमें तीन मुकाबलों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। भारत-ए ने सीरीज के पहले मैच को 171 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 9 विकेट से जीता। ऐसे में सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला निर्णायक बन चुका है।

अनाधिकारिक वनडे सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच 2 अनाधिकारिक टेस्ट मुकाबलों की सीरीज लखनऊ में खेली गई थी। उस सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा, जिसके बाद भारत-ए ने दूसरे मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम किया था।

 

 

