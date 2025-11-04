India A Team Asia Cup : राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत 'ए' की कप्तानी करेंगे जितेश शर्मा

मुंबई: सीनियर पुरुष चयन समिति ने एशियाई क्रिकेट परिषद के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का चयन किया है।

यह टूर्नामेंट कतर के दोहा में वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 14 से 23 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।

टीमों को दो समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका हैं, जबकि ग्रुप बी में भारत ए को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान ए के साथ रखा गया है।

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा टीम के कप्तान होंगे, जबकि पंजाब के ऑलराउंडर नमन धीर उपकप्तान होंगे।

टीम में किशोर बल्लेबाज स्टार वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं, जिन्हें सिर्फ 14 साल की उम्र में पहली बार भारत ए टीम में चुना गया था।

सूर्यवंशी ने पिछले महीने इयान हीली ओवल में भारत अंडर-19 टीम की ओर से ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ यूथ टेस्ट में केवल 78 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास का चौथा सबसे तेज़ यूथ टेस्ट शतक जड़ा। उन्होंने इसी मैदान पर सितंबर में भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच दूसरे 50 ओवर के मैच में 68 गेंदों में 70 रन की पारी खेलकर यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा करियर छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा था।

आईपीएल 2025 के ब्रेकआउट स्टार प्रियांश आर्य को भी टीम में शामिल किया गया है। 2025 में केवल 24 साल की उम्र में आईपीएल में पदार्पण करने वाले प्रियांश, पीबीकेएस के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए की टीम में प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान और विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर) और सुयश शर्मा शामिल हैं।

स्टैंड-बाय खिलाड़ी हैं: गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी और शेख रशीद।

--आईएएनएस