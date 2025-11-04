India A Team 2024 : इजिंग स्टार्स एशिया कप टीम में वैभव सूर्यवंशी के साथ आईपीएल के इन धुरंधरों को मौका

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत 'ए' टीम की घोषणा कर दी है। विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है। जितेश फिलहाल भारतीय टीम के साथ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। बीसीसीआई द्वारा घोषित टीम में आईपीएल 2025 में धूम मचाने वाले खिलाड़ियों की भरमार है, जिससे ये टूर्नामेंट काफी रोमांचक हो गया है।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए घोषित टीम में पंजाब के ऑलराउंडर नमन धीर को उपकप्तान बनाया गया है। नमन धीर आईपीएल में मुंबई किंग्स के लिए खेलते हैं और मध्यक्रम में खेलते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने आरआर के लिए खेलते हुए आईपीएल 2025 में शतक लगाया था और टी20 इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। प्रियांश आर्य पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं और सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम के लिए उनका प्रदर्शन असाधारण रहा है। अभिषेक पोरेल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए, नेहल वढ़ेरा ने पंजाब किंग्स के लिए, रमनदीप सिंह ने केकेआर के लिए, आशुतोष शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए और सुयश शर्मा ने आरसीबी के लिए 2025 में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था।

टीम के कप्तान जितेश शर्मा भी आरसीबी को 2025 का खिताब दिलाने वाले बड़े चेहरों में से एक रहे थे। आईपीएल स्टार्स से सजी भारत ए टीम की वजह से राइजिंग स्टार्स एशिया कप रोमांचक होने वाला है।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट कतर में 14 से 23 नवंबर तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका हैं, जबकि ग्रुप बी में भारत, ओमान, यूएई और पाकिस्तान को रखा गया है।

गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिजवी, और शेख रशीद को स्टैंड-बाय खिलाड़ी के रूप में रखा गया है।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत 'ए' टीम:-

प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (वीसी), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान, विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा।

--आईएएनएस