खेल

India A Hockey Tour : भारत ए पुरुष और महिला टीम का चीन दौरा सफल रहा

पुरुष टीम का क्लीन स्वीप, महिला टीम ने दमदार जुझारूपन दिखाया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 25, 2025, 09:38 AM
हॉकी: भारत ए पुरुष और महिला टीम का चीन दौरा सफल रहा

नई दिल्ली: भारत ए पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने अपने चीन दौरे का समापन सकारात्मक रूप में किया।

भारत ए पुरुष टीम ने 12 से 18 अक्टूबर तक जिआंगसु प्रांत के चांगझौ शहर में गांसु क्लब के खिलाफ चार मैचों की सीरीज में भाग लिया और सभी मुकाबलों में जीत हासिल की।

पुरुष टीम ने सीरीज की शुरुआत वरुण कुमार और सेल्वम कार्थी के गोलों की बदौलत 7-0 की शानदार जीत के साथ की, जिन्होंने एक-एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, जबकि उत्तम सिंह और वेंकटेश धनंजय केंचे ने फील्ड गोल किए। अंगद बीर सिंह के हैट्रिक गोल ने सुर्खियां बटोरीं।

दूसरे मुकाबले में, भारत ए ने गांसु को 2-1 से हराया, जिसमें सेल्वम कार्थी और आदित्य अर्जुन लालगे ने एक-एक गोल किया।

 

अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए, मेहमान टीम ने तीसरे मैच में 8-0 से जीत हासिल की, जिसमें पूवन्ना चंदुरा बॉबी ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। आदित्य अर्जुन लालगे, मनिंदर सिंह, सेल्वम कार्ति और वेंकटेश धनंजय केंचे ने फील्ड गोल किए। इसके अलावा, कप्तान संजय ने पेनल्टी कॉर्नर पर सफलता हासिल करके स्कोरबोर्ड में योगदान दिया, जबकि मोहम्मद राहील मौसीन ने दो गोल करके शानदार प्रदर्शन किया।

 

सीरीज का समापन एक हाई-स्कोरिंग मैच के साथ हुआ, जिसमें भारत ए ने अंतिम मैच में गांसु को 8-3 से हराया। राजकुमार पाल, उत्तम सिंह और वेंकटेश धनंजय केंचे ने एक-एक फील्ड गोल किया, जबकि अमनदीप लाकड़ा ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। आदित्य अर्जुन लालगे ने दो फील्ड गोल किए और कप्तान संजय, जो पूरे दौरे में अपनी ड्रैग फ्लिक से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मेहमान टीम को क्लीन स्वीप दिलाया।

 

आदित्य अर्जुन लालागे भारत ए पुरुष टीम के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। लालागे ने चार गोल किए। कप्तान संजय, सेल्वम कार्ति, वेंकटेश धनंजय केंचे और अंगद बीर सिंह ने तीन-तीन गोल किए।

 

इस बीच, भारत ए महिला टीम ने 13 से 21 अक्टूबर तक डालियान के लियाओनिंग स्पोर्ट्स सेंटर में लियाओनिंग के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज खेली। युवा टीम ने पूरे दौरे में दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। चार मैच ड्रॉ रहे जबकि एक मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा।

 

 

Women’s HockeyIndia A Hockeyyouth sportsInternational HockeyHockey Indiamen's hockeyChina Tour

Related posts

Loading...

More from author

Loading...