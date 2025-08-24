Asian Shooting Championship India Medals: एयर राइफल में भारत ने दो मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीते

नई दिल्ली: एलावेनिल वालारिवन, शांभवी क्षीरसागर और नारायण प्रणव ने शनिवार को 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप राइफल/पिस्टल/शॉटगन में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सीनियर और जूनियर दोनों 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। कजाकिस्तान के श्यामकेंट में जारी चैंपियनशिप में भारत के अब कुल 22 स्वर्ण पदक हो गए हैं।

एलावेनिल (316.3) और अर्जुन (317.7) ने क्वालीफिकेशन में 634.0 अंक हासिल करते हुए ओलंपिक स्पर्धा में 27 टीमों में शीर्ष स्थान हासिल किया। इनके अलावा, भारत की दूसरी जोड़ी मेहुली घोष (317.7) और रुद्राक्ष पाटिल (314.9) ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 632.6 अंक हासिल किए। यह जोड़ी लीडरबोर्ड पर दूसरे स्थान पर रही।

हालांकि, टूर्नामेंट के नियमों के चलते मेहुली और रुद्रांक्ष को पदक का मौका नहीं मिला, क्योंकि एलावेनिल और अर्जुन ने युवा चीनी जोड़ी पेंग शिनलु और लू डिंगके (632.3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर) के खिलाफ गोल्ड मेडल मुकाबला तय कर लिया।

भारतीय खिलाड़ियों ने 16 अंकों की दौड़ की शुरुआत मजबूत तरीके से की, लेकिन चीनी खिलाड़ियों ने तुरंत वापसी की।

शुरुआती सीरीज के बाद भारतीयों को दोबारा बढ़त 10वीं सीरीज में जाकर ही मिल पाई। उन्होंने 11वीं सीरीज भी जीती और 13-9 की बढ़त बना ली। इसी चरण में चीनी टीम ने टाइम-आउट लिया और वापसी करते हुए दो शानदार शॉट लगाए, जिससे अंतर घटकर 13-11 रह गया।

हालांकि, इसके बाद भारतीयों ने 10.5 से कम स्कोर नहीं किया और अगले दो शॉट जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

एयर राइफल मिक्स्ड टीम जूनियर स्पर्धा में नारायण प्रणव और शंभवी क्षीरसागर ने क्वालिफिकेशन में 629.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहकर गोल्ड मेडल मुकाबले में जगह बनाई। वहीं, हमवतन ईशा तकसाले और हिमांशु 628.6 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए।

फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना एक अन्य चीनी जोड़ी तांग हुइकी और हान यिनान से हुआ।

शुरुआती नौ सीरीज तक मुकाबला बराबरी पर रहा और स्कोर 9-9 से टाई था। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार हाई-10 स्कोर करते हुए छह अंकों की बढ़त बना ली। अंत में 14वीं और अंतिम सीरीज टाई रही, लेकिन भारत ने लक्ष्य हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

भारत ने दिन का समापन 22 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ किया और कुल 40 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इनमें से सीनियर्स ने अब तक 4 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, जबकि बाकी पदक जूनियर और यूथ शूटर ने दिलाए हैं।