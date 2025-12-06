Ind vs Sa 3rd ODI : क्विंटन डी कॉक का शतक, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 271 रन का लक्ष्य

विशाखापत्तनम: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने क्विंटन डी कॉक के 23वें वनडे शतक की बदौलत 47.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 270 रन बनाए।

भारत के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत क्विंटन डी कॉक और रेयान रिकल्टन ने की। रेयान रिकल्टन बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह की गेंद पर राहुल को कैच दे बैठे। दूसरे विकेट के लिए कप्तान टेंबा बावुमा और डी कॉक के बीच 113 रन की साझेदारी हुई। बावुमा 67 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। पिछले मैच में बतौर ओपनर शतक लगाने वाले एडन मार्करम को चौथे नंबर पर भेजा गया था, वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए।

लगातार गिरते विकेटों के बीच क्विंटन डी कॉक ने वनडे करियर का 23वां शतक लगाया। डी कॉक ने 89 गेंद पर 6 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 106 रन की पारी खेली। मैथ्यू ब्रीटजके ने 24 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका 270 रन पर सिमट गई।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। कुलदीप ने 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला।

3 मैचों की यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। रांची वनडे को भारत ने 17 रन से जीता था, जबकि रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका 4 विकेट से जीती थी।

--आईएएनएस