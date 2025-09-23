Imran Khan Satire : पिच पर पाकिस्तान सरेंडर, अब इमरान खान ने भी टीम की कर दी 'बेइज्जती'

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 'एशिया कप 2025' में भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तानी टीम पर तंज कसा है। इमरान खान ने सुझाव दिया है कि भारत से क्रिकेट मैच जीतने का एकमात्र तरीका यही है कि सेना प्रमुख जनरल मुनीर और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी बतौर सलामी बल्लेबाज उतरें।

इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं। उनकी बहन अलीमा खान ने पत्रकारों को बताया कि टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबला जीतने के लिए इमरान खान ने जनरल मुनीर और मोहसिन नकवी को सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारने की सलाह दी है।

इसके साथ ही इमरान खान की सलाह है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा और मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को अंपायर बनाया जाए।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर को भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले में थर्ड अंपायर होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इमरान खान का आरोप है कि उन्हें साजिश के तहत सत्ता से हटाया गया है। इसके लिए इमरान खान ने इन सभी नामों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उम्मीदवारों की जीत के बावजूद उन्हें सत्ता से दूर किया गया है।

पाकिस्तानी टीम को एशिया कप 2025 में लगातार दूसरी बार भारत के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी है। यह टीम 14 सितंबर को 7 विकेट से टीम इंडिया के विरुद्ध मैच गंवा बैठी थी। इसके बाद 21 सितंबर को सुपर-4 के मुकाबले में भी पड़ोसी मुल्क को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 इतिहास को देखा जाए, तो अब तक दोनों देशों ने आपस में 15 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 11 मैच जीते, जबकि पाकिस्तान की टीम सिर्फ 3 ही मुकाबले जीत सकी है। वहीं, एक मैच टाई रहा है।